Wetter in NRW: Experte beunruhigt – „Es sieht nicht wirklich gut aus“

Der Blick aus dem Fenster dürfte den Menschen in NRW aktuell große Freude bereiten. Schließlich sieht das Wetter im Westen seit einiger Zeit schon deutlich mehr nach Sommer als nur nach Frühling aus.

Ausflüge, Biergarten-Besuche oder Grillabende mit Freunden lassen sich schon jetzt problemlos durchführen – denn von störendem Regen fehlt aktuell jede Spur. Auch wenn die Natur den zwingend bräuchte (>> hier mehr lesen). Und der Blick auf das Wetter in NRW in den nächsten Tagen macht da leider wenig Hoffnung.

Wetter in NRW: Trockenstes Frühjahr seit 140 Jahren

„Dass es ein trockenes Frühjahr wird, haben wir schon vor Wochen und Monaten geahnt“, gesteht Diplom-Meteorologe Dominik Jung („wetter.net“) am Donnerstag (15. Mai). Doch mittlerweile stellt sich heraus: Das Frühjahr 2025 ist das trockenste Frühjahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881!

Während es überraschenderweise in Südeuropa und selbst in der nördlichen Sahara (!) zurzeit zu Regenfällen kommt, bleibt es in Deutschland weiterhin größtenteils niederschlagsfrei. Lediglich der Osten und der Nordosten der Bundesrepublik könnten in den nächsten Tagen ein paar Niederschlagsausläufer aus Richtung Polen abbekommen.

Im Rest von Deutschland bleibt es dagegen trocken – mehr als „ein paar Spritzer in der Landesmitte“ sind laut Jung nicht zu erwarten. Selbst die Prognose für den gesamten Rest-Mai beruhigt den Experten keinesfalls.

Besserung im Juni in Sicht?

„Es sieht nicht wirklich gut aus“, meint der Meteorologe mit Blick auf die Vorhersagen des GFS-Modells bis zum 30. Mai. Während man in Ostdeutschland auf 20 bis 30 Liter Regen pro Quadratmeter hofft, in NRW und Umgebung sind nicht mehr als 5 bis 12 Liter drin.

Immerhin: Die ersten Juni-Prognosen – sofern man ihnen schon jetzt Glauben schenken kann – rechnen mit einem zwar stellenweise sehr warmen, aber im Schnitt gleichzeitig auch recht nassen Juni 2025. Vielleicht bekommen Tiere und Pflanzen dann die so heiß ersehnten Regentropfen ab.