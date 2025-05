Potts Park in NRW teilt es Besuchern selbst mit – „Geheimtipp“

Die Freizeitsaison ist seit April wieder mit Vollgas gestartet und auch in den NRW-Parks wie dem Phantasialand, Movie Park und Co. sind Achterbahnen und andere Fahrgeschäfte wieder angerollt.

Auch der Potts Park Minden in NRW ist am 12. April wieder in die neue Saison gestartet. Eigentlich schien zum Start alles wie immer. Doch am Dienstagabend (13. Mai) meldete sich der Potts Park mit einer überraschenden Neuigkeit zu Wort.

Potts Park in NRW macht es offiziell

Bislang hatte der Potts Park Minden nämlich donnerstags geschlossen. Das soll sich jetzt aber ändern, wie die Park-Chefs jetzt bei Facebook verkünden. „NEU IM MAI: Donnerstags wird zum Geheimtipp in Potts Park!“, ist darin zu lesen. Doch gelten die neuen Öffnungszeiten also nur für einen Monat lang?

Wie aus dem Beitragsfoto hervorgeht, scheint dem so zu sein. Darin heißt es: „Im Mai: Auch donnerstags geöffnet.“ Aber welchen Vorteil soll das den Besuchern bringen?

Geheimtipp für entspanntere Tage?

Wie der Potts Park selbst aufklärt, bedeutet das für Besucher, die den NRW-Park donnerstags aufsuchen, „weniger Andrang, kurze Wartezeiten und maximaler Freizeitspaß“. Das liegt wohl für viele auf der Hand, müssen die meisten wahrscheinlich donnerstags arbeiten.

Noch mehr News aus NRW:

Das geben auch einige Besucher direkt zu bedenken. „Freitags geöffnet wäre für viele Familien besser, da freitags viele Leute nur bis mittags arbeiten müssen“, gibt so etwa eine Besucherin zu bedenken. Auch eine andere entgegnet: „Jo voll toll, wenn man arbeiten geht und das Kind zur Schule… dann kann man den Donnerstag ja mega nutzen…. nicht!“ Doch diese Meinung teilen nicht alle. „Das ist ja toll“, freut sich so etwa eine andere. Bleibt also abzuwarten, welche Bilanz der Potts Park aus seinem Testlauf ziehen wird.