NRW: Ab sofort Alkohol-Verbot in Köln – ausgerechnet an beliebtem Party-Treffpunkt

Köln zählt in NRW zu einer der Party-Hochburgen schlechthin – und das nicht nur zur Karnevalszeit! Gerade im Sommer werden Plätze wie der Neumarkt, der Brüsseler Platz oder die Domplatte zum Magneten für Feiernde aus Köln und anderen Städten.

Damit könnte an einem beliebten Party-Treffpunkt in der NRW-Stadt aber schon bald Schluss sein. Denn ab sofort wird hier ein striktes Alkohol-Verbot umgesetzt, dass die Feierlaune im Keim erstickt.

NRW: Alkohol-Verbot – ausgerechnet HIER

Dabei soll es sich um den Brüsseler Platz handeln, wie die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag (15. Mai) berichtete. Der Grund: Gerade im Sommer zieht der Platz in Köln Nachtschwärmer regelrecht an. Die Folge: Jede Menge Lärm, und das bis tief in die Nacht.

+++ Wetter in NRW: Experte vermeldet Hiobsbotschaft – „Irgendwas im Busch“ +++

Schon seit Jahren ist Anwohnern und der Stadt der Brüsseler Platz ein Dorn im Auge. Das Oberverwaltungsgericht NRW hatte im September 2023 erklärt, dass die Stadt zu wenig tue, um Anwohner vor Lärm zu schützen. In Köln hatte man deshalb mit einem Verweilverbot versucht, gegen die Feiernden anzukommen. Darauf folgte ein Verbot, sich an Wochenenden und vor Feiertagen auf dem Platz länger aufhalten zu dürfen, was auch Anwohnern und Gastronomen übel aufstieß und zum Handeln zwang. Jetzt soll dementsprechend mit einem Alkohol-Verbot hart durchgegriffen werden. Doch was heißt das genau?

DAS kommt auf Feiernde zu

Anwohner und Gaststätten-Betreiber waren gegen die Regelungen im Februar sogar vors Kölner Verwaltungsgericht gezogen – und bekamen in einem Eilverfahren Recht. Damals war ein Alkohol-Verbot noch – ohne „hinreichende Prognose“ – verworfen worden.

Diese Nachrichten könnten dich jetzt außerdem interessieren:

Jetzt soll das aber laut der NRW-Stadt doch wider Erwarten ab sofort umgesetzt werden. Das bereits ausgesetzte Verweilverbot wird damit wieder aufgehoben, hieß es. Konkret heißt das, dass Feiernde auf dem Brüsseler Platz ab Donnerstagabend (15. Mai) zwischen 22 und 6 Uhr auf den öffentlichen Flächen und den anliegenden Straßen weder Alkohol trinken, noch unverschlossen mit sich führen dürfen, teilte die Stadt Köln mit. Sie kündigte außerdem Lärmmessungen an, um zu überprüfen, ob die neue Regel am Brüsseler Platz auch fruchtet. (mit dpa)