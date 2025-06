NRW-Stadt mit krasser Neuerung – es geht um Pizza und Mülleimer

Die Stadt Düsseldorf in NRW setzt auf neue Ideen, um die Straßen sauberer zu halten. Bereits zuvor sorgten kreative Aschenbecher mit Abstimmungsmöglichkeiten für Aufmerksamkeit. Jetzt gibt es im Partyviertel an zehn weiteren Orten modernisierte Standmülleimer des Typs „Tara“.

Diese wurden mit neuen Deckeln ausgestattet, die mehr Platz bieten. Dank zusätzlicher Seitenausbuchtungen in der NRW-Landeshauptstadt passen nun auch Pizzakartons problemlos hinein. Das berichtet die „Rheinische Post“.

NRW-Stadt mit krasser Neuerung

Die Stadt erklärt den Hintergrund: „Pizzakartons bleiben oft stecken oder liegen auf den Mülleimern.“ Das führte oft dazu, dass Papierkörbe nicht mehr nutzbar waren. Mit der neuen Lösung soll das Problem der Verstopfung vermieden werden. Die verbesserten Papierkörbe sind ein Teil der größeren Sauberkeitsoffensive, die in NRW läuft.

Zusätzlich wurden alte grüne Papierkörbe in der Altstadt durch graue Modelle ersetzt. Humorvolle Aufkleber mit Sprüchen wie „Ascher sucht Kippe“ oder „Mach et rein“ sollen für stärkere Nutzung sorgen. Insgesamt verteilt die Stadt 100 neue Mülleimer, um die Straßen in NRW sauberer zu halten, so die „Rheinische Post“ weiter.

Appell an Bürger

Eine Reinigungsinitiative sorgt zusätzlich für Glanz in der Altstadt. Dabei wurden städtische Schaltschränke, Schilder und Pfosten gesäubert. Auch Aufkleber und Graffiti entfernen die Verantwortlichen, um das Viertel attraktiv zu gestalten. Oberbürgermeister Stephan Keller: „Das ist eine von vielen Maßnahmen im Rahmen der Stadtsauberkeitsoffensive 2025.“

Zunächst liegt der Fokus auf der Innenstadt. Mittelfristig sollen jedoch weitere Stadtteile davon profitieren. Keller appelliert an die Bürger, ihren Müll verantwortungsvoll zu entsorgen. Nur so bleibt Düsseldorf auch in Zukunft lebenswert.

