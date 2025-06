NRW macht Ernst! So viel Bußgeld droht bei unerlaubtem Grillen, Pinkeln und Müllentsorgung

Die sommerlichen Temperaturen ziehen zahlreiche Menschen in die freie Natur. So auch in NRW. Doch wer sich dort nicht an bestimmte Regeln hält, was Grillen, Pinkeln und Wegschnippen von Zigarettenkippen angeht, muss mit Bußgeldern rechnen.

Die Online-Kanzlei Larfirm hat aktuell untersucht, wie teuer ein solches Sommer-Vergehen in 50 deutschen Städten werden kann. Dafür wurden die Kosten bei den Städten angefragt. Auch NRW-Städte wurden genauer unter die Lupe genommen. Doch was kam dabei heraus?

So hoch fällt das Bußgeld in NRW aus

Beim unerlaubten Grillen drohen in NRW folgende Bußgelder:

Köln: 35 bis 300 Euro

Bielefeld: 50 bis 100 Euro

Essen: 100 Euro

Duisburg: 50 bis 55 Euro

Hagen: 55 Euro

Münster: 50 Euro

Düsseldorf: es drohen keine Bußgelder

Aachen: mind. 55 Euro

Besonders teuer wird es aber nicht in NRW, sondern in Städten anderer Bundesländer. In Berlin, Leipzig und Oldenburg drohen demnach Bußgelder von bis zu 5.000 Euro beim Grillen auf dafür nicht vorgesehenen öffentlichen Flächen. Vergleichbare Summen drohen auch beim Wildpinkeln in Leipzig und Magdeburg. So sieht es in den NRW-Städten aus:

Aachen: mind. 55 Euro

Bielefeld: 50 bis 100 Euro

Dortmund: 55 Euro

Duisburg: 50 Euro

Düsseldorf: 50 bis 150 Euro

Essen: 75 Euro

Köln: 60 bis 200 Euro

Mönchengladbach: 100 bis 150 Euro

Münster: 50 Euro

Diese Bußgelder erwarten dich noch

Entsorgst du deine Zigaretten falsch, kann es in Deutschland besonders teuer werden. In Berlin kostet dieses Vergehen bis zu 10.000 Euro. In NRW fallen die Bußgelder nicht ganz so hoch aus:

Aachen: mind. 30 Euro

Bielefeld: 50 bis 100 Euro

Dortmund: 55 Euro

Duisburg: 30 Euro

Düsseldorf: 50 Euro

Essen: 100 Euro

Köln: 50 bis 150 Euro

Krefeld: 25 bis 100 Euro

Mönchengladbach: mind. 100 Euro

Münster: 50 Euro

Wer sich in NRW nicht an die Regeln hält, für den wird es also schnell teuer! Das gilt vor allem dann, wenn man sich an keine der Regeln hält und erwischt wird. Im schlimmsten Fall sind dann schon mal ein paar hundert Euro weg.