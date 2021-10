Wetter in NRW: Sturm „Ignatz“ bringt Orkanböen mit – DWD warnt vor „kurzlebigen Tornados“

Schon in der Nacht zum Mittwoch ist Sturm „Ignatz“ durch NRW gezogen, am Donnerstag fegt er weiter über das Bundesland.

Das Wetter in NRW bleibt also zunächst stürmisch. Auch Tornados seien nicht ausgeschlossen, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Wetter: Sturm „Ignatz“ bringt Orkanböen nach NRW – DWD warnt

Bis ins Flachland müsse in ganz NRW mit Sturm gerechnet werden, sagte Ines von Hollen, Meteorologin beim DWD in Essen, am Mittwoch. „Da kann man für keine Region in NRW Entwarnung geben“, sagte sie.

Konkret heißt das: Unwetter! Bis in den Nachmittag hinein kann es laut DWD zu Sturm mit teilweise schweren Sturmböen von bis zum 90 km/h kommen. Im Bergland und der Eifelregion fegen dann auch orkanartige Böen mit bis zu 110 km/h über das Land. „Vereinzelt kurzlebige Tornados nicht völlig ausgeschlossen“, kündigt der DWD an.

Am Vormittag und am Tage könnten zudem vereinzelt auch Blitze über dem Himmel ziehen. Die Experten rechnen mit Gewittern im gesamten Bundesland.

Daher raten die Experten: „Wer die Möglichkeit hat, im Home-Office zu arbeiten, sollte das nutzen“, heißt es vom Deutschen Wetterdienst. „Wer raus muss, sollte auf sich aufpassen.“ Bäume, die noch Laub trügen, könnten entwurzelt werden, lose Dachziegel umherfliegen oder nicht ausreichend gesicherte Baugerüste zur Gefahr werden. Mit Sturmtief „Ignatz“ naht der erste kräftige Herbststurm des Jahres.

Wetter in NRW: Einschränkungen im Bahnverkehr – Güterzug kollidiert mit Ast

Im Regionalverkehr in NRW ist es am Donnerstagmorgen zu vereinzelten Einschränkungen gekommen. Die Bahn informierte Pendler via Twitter mit den Worten „Baum auf der Strecke“ über eine gesperrte S-Bahn-Strecke zwischen Dortmund-Kley und dem Bochumer Hauptbahnhof (S1). In beiden Richtungen werde ohne Zwischenhalt umgeleitet, es gebe Verspätungen und Teilausfälle.

Für die Eurobahn RE13 zwischen Hamm Hauptbahnhof und Venlo wurden im Bereich Düsseldorf bis Venlo Verspätungen wegen der „aktuellen Wetterlage“ gemeldet. Auch beim RE9 zwischen Aachen und Siegen kommt es zu Verspätungen und Teilausfällen, ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.

In der Oberleitung zwischen Wissen (Sieg) und Au (Sieg) befinden sich Gegenstände, gab die Bahn am frühen Morgen bekannt. Der Streckenabschnitt sei daher gesperrt. Die Züge halten am nächsten Bahnhof und warten.

Auch bei den Güterzügen gab es ein Problem: In der Nacht ist ein Güterzug in Bad Godesberg mit einem Ast kollidiert, der Fernverkehr Köln-Koblenz war davon am Morgen beeinträchtigt. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte, war der Ast sturmbedingt rechtsrheinisch auf das Gleis gestürzt. „Wir müssen rechtsrheinisch umleiten und arbeiten mit Hochdruck daran, die Schäden zu beheben.“

Fernzüge zwischen Köln und Koblenz wurden seit den frühen Morgenstunden umgeleitet und hatten Verspätungen zwischen 20 und 90 Minuten. Die Halte Andernach, Remagen und Bonn Hauptbahnhof entfielen.

Wetter in NRW: Kommnen bereiten sich auf „Ignatz“ vor

Kommunen und Einrichtungen trafen bereits Vorsichtsmaßnahmen: So soll der Wildpark in Düsseldorf am Donnerstag geschlossen bleiben. Die Stadt Dortmund sagte eine geplante Impfaktion auf einem Wochenmarkt für Donnerstag ab.

Den Lagezentren der Polizei lagen zunächst zum Glück keine größeren Schadensmeldungen vor; vereinzelt habe der Wind Bäume ausgerissen, Schlimmeres sei jedoch nicht passiert, hieß es etwa aus Essen, Bochum und Dortmund. In Duisburg habe es lediglich zwei Meldungen von heruntergestürzten Ästen gegeben, die auf Autos gelandet sind.

Wetter in NRW: Erst ab Donnerstagnachmittag wird der Sturm schwächer

Entwarnung geben die Experten ab dem Donnerstagnachmittag. Dann lässt der Wind von Westen her wieder nach. Es wird insgesamt kühler. Am Donnerstag liegen die Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad, im Westen und Norden zwischen 12 und 15 Grad.

Und am Freitag? Nach dem Sturm kommen die Wolken. Die Experten rechnen vielerorts mit starker, im Süden mit aufgelockerter Bewölkung. Erst am Mittag soll bei 9 bis 12 Grad der Regen kommen. Nur zeitweise komme es dann noch zu stürmischen Böen.

Am Samstag könnte es dann ab dem Nachmittag zu Auflockerungen kommen. (fb/vh/dpa)