Essen: Mann (20) stürzt aus dem Fenster – wegen dieses Fehlers wird er schwer verletzt

Essen. Ein junger Mann hat sich in Essen schwer verletzt, als er in der Nacht zum Mittwoch aus dem Fenster einer Wohnung gestürzt ist.

Dieser unglückliche Unfall hätte jedoch verhindert werden können, hätte der 20-Jährige aus Essen nicht einen tragischen Fehler gemacht.

Essen: 20-Jähriger fällt aus dem Fenster – aus diesem banalen Grund

Rettungskräfte sorgen sich um den Schwerverletzten. Foto: WTV News Essen

An diesen Unfall wird sich der junge Mann sicherlich noch lange erinnern und hoffentlich daraus lernen. Zum Glück war der 20-Jährige nicht alleine in der Wohnung an der Niebuhrstraße. Als er aus dem Fenster fiel, konnten Angehörige sofort den Rettungsdienst anrufen.

Mitarbeiter des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei eilten zum Unfallsort. Dort trafen sie den schwer verletzten, aber noch ansprechbaren, Mann an. Der konnte den Polizisten noch den Unfallhergang schildern und wurde dann in Notarztbegleitung zum Krankenhaus transportiert.

Dabei stellte sich heraus, wie es zu seinem Sturz kommen konnte. Offenbar hatte der 20-Jährige in der Nähe des Fensters, aus dem er dann fiel, mit seinem Handy gespielt. Dann sei das Handy unglücklicherweise aus dem Fenster gefallen und – wie die Polizei vermutet – hatte der junge Mann versucht, danach zu greifen. Dadurch muss er das Gleichgewicht verloren haben und aus dem Fenster gestürzt sein. (mbo)