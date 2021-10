Düsseldorf: Massenschlägerei mit tödlichen Folgen! 19-Jähriger stirbt nach Stich ins Herz

Am Samstagabend ist ein Mann (19) aus Bottrop bei einer Massenschlägerei in Düsseldorf zunächst lebensgefährlich verletzt worden. Drei Tage später ist er in einer Düsseldorfer Klinik verstorben.

An der Freitreppe in Düsseldorf war der junge Mann in einem Handgemenge mit mehreren Menschen mit einer Glasflasche attackiert worden. Der Täterverdächtige konnte in unbekannte Richtung fliehen.

Düsseldorf: 19-Jähriger stirbt nach Massenschlägerei

Die Verletzungen des 19-Jährigen erwiesen sich noch während der Rettungsmaßnahmen vor Ort als akut lebensbedrohlich. In der Nacht zu Sonntag wurde der junge Mann noch notoperiert.

An der Düsseldorfer Freitreppe kam es zur Massenschlägerei. (Archivbild) Foto: Funke Foto Services

Drei Tage nach dem Angriff ist der Bottroper am Dienstag in einem Düsseldorfer Krankenhaus gestorben.

Wie die Obduktion nun ergeben hat, hat der 19-Jährige durch einen Stich ins Herz so viel Blut verloren, dass er keine Chance gehabt hat.

Eine Mordkommission der Kriminalpolizei Düsseldorf hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Täter ist weiterhin unbekannt und auf der Flucht.

Polizei sucht dringend Zeugen und den flüchtigen Täter

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nach weiteren Zeugen der Tat. Konkret fragt die Polizei: „Wer kann Hinweise zur Identifizierung des Täters, seinen Aufenthaltsort oder zur Fluchtrichtung geben?“

Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0211/8700. (fb)