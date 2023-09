Wetter in NRW: Experte mit wilder Prognose – „Einige bekommen wieder Schnappatmung“

Das Wetter in NRW beschert uns die Tage einen strahlend blauen Himmel. In ganz Deutschland heißt es gerade: Sommerfeeling im Herbst! Am Samstag (09. September) kletterten die Temperaturen auf 29 bis 32 Grad. Auch in NRW ein wahrer „Hitzetag“ laut Meteorologe Dominik Jung. Obwohl keine tropischen Nächte folgen, steigen die Temperaturen am Sonntag sogar auf bis zu 33 Grad an.

Die Sonne lacht, die Temperaturen steigen – Deutschland erlebt ein Wetterphänomen, das selbst erfahrene Meteorologen verblüfft. Nach Wochen des wechselhaften Herbstwetters ist der Sommer plötzlich zurückgekehrt, mit satten 30 Grad – auch in NRW! „Wir haben eine Abweichung verglichen mit dem neuen und alten Klimamittel von etwas mehr als 3 Grad und das ist schon ein echter Warmstart“, erklärt Experte Dominik Jung. Wird der Herbst dieses Jahr also sommerlich bleiben?

Wetter in NRW: „Ordentliche Abweichung“ im Oktober

Schon jetzt genießen die Menschen in ganz Deutschland die unerwartete Wärme. Eisdielen und Biergärten boomen, die Warteschlangen an Freibädern werden länger und länger. Sonnenanbeter und Strandlakenfreunde können beim Wetter in NRW auf ihre Kosten kommen, denn der goldene Herbst hat begonnen.

Und auch nächstes Wochenende kündigen sich laut Jung sommerliche Temperaturen von 24 bis 30 Grad an. „Auch die Prognose für den Oktober verspricht sehr viel Wärme“, so Jung.

„Ich weiß, einige bekommen wieder Schnappatmung“, betont der Meteorologe im Hinblick auf die Temperaturabweichungen für Oktober 2023. So würden angesichts der roten Bereiche Verschwörungstheorien in den Raum gestellt. Aber: „Ich verspreche, diese Darstellung war schon vor fünf und zehn Jahren so.“ Die Farbe rot bedeutet ein bis zwei Grad wärmer als das neue Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Auch dort sei es schon ein warmes Klimamittel, jetzt noch mal ein bis zwei Grad obendrauf ist laut Experte eine „ordentliche Abweichung“. Der Meteorologe ist sich sicher: „Das riecht nach einem goldenen Oktober“.

Wetter: „Sommer scheint zurückkehren zu wollen“

Aber aufgepasst: „Wir haben eine hohe Sonnenbrandgefahr“, warnt Wetter-Experte Jung. Wer raus in die Sonne will, sollte Sonnencreme und -brille auf keinen Fall vergessen.

Und auch die kommenden Tage, Montag und Dienstag, sollen sommerliche Temperaturen vorweisen können. „Nur im Nordwesten ist es etwas kühler, mit einzelnen Schauern und Gewittern“, prognostiziert der Wetter-Fachmann. Und bis auf einen kleinen Temperaturabstieg am Mittwoch setze sich das gute Wetter am nächsten Wochenende fort. „Der Sommer scheint also wieder zu uns zurückzukehren zu wollen“, so Jung.