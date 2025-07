Lidl-Kunden machen es immer wieder – jetzt droht der Discounter mit einer Anzeige

Dass es bei Lidl, Aldi und Co. bestimmte Regeln gibt, ist jedem Kunden klar. Manche Verbote und Regeln sind vielen Kunden allerdings gar nicht immer so klar und sie verletzen sie, weil sie es nicht besser wissen.

Für viele Kunden ist es schon selbstverständlich und sie machen es immer wieder: Hier und da wird eine Kirsche stibitzt oder eine Weintraube in den Mund geschoben. Dabei sehen Supermärkte und Discounter es gar nicht gerne, wenn Kunden ohne zu bezahlen schon etwas von den Waren vernaschen. Eine Lidl-Filiale droht nun mit einer Anzeige.

Lidl droht wegen Nascherei mit Anzeige

Auf der Social-Media-Plattform „Reddit“ schlägt ein Beitrag aktuell hohe Wellen. Ein User aus Österreich postete ein Foto eines Schildes, das er in einer Filiale des Discounters fand. „Heute gesehen im Lidl“, schreibt er darüber. Auf dem Bild ist ein Neon-orangenes Schild zu sehen, das über einer Kiste voller Kirschen hängt.

„Werte Kunden“, heißt es auf dem Schild, „Jeglicher Verzehr von Waren ohne zu bezahlen wird zur Anzeige gebracht. Ganz besonders Kirschen!“ Darunter ergänzten mutmaßlich die Lidl-Mitarbeiter außerdem: „Wenn man die Kerne im ganzen Geschäft findet!“ und machen damit auf das unordentliche Verhalten der Kunden aufmerksam. „Kirschen stehlen ist ja hierzulande eine alte Tradition, seinen Müll einfach irgendwo entsorgen offensichtlich auch“, kommentierte der User.

Kunden sind sich einig: „Es ist ein Nervenkrieg“

Die Reddit-Nutzer in den Kommentaren sehen die Drohung der Lidl-Filiale als berechtigt an. „Richtig so“, kommentiert eine Einkäuferin. „Einzelhandel ist kein Job, es ist ein Nervenkrieg auf Augenhöhe mit dem Wahnsinn“, beschreibt ein anderer User die Lage und erhält viel Zustimmung.

Einige Nutzer erzählen zudem von ihren Erfahrungen bei Lidl, aber auch bei Aldi und Co.: „Wühlt da eine zwei Minuten bei den Bananen herum, bis sie welche findet, die ihr gefallen. Die Bündel, die ihr nicht gepasst haben, schmeißt sie zurück in den Karton. Und dann wundert man sich, warum man so oft Druckstellen findet“. Eine andere erzählt von einem ähnlichen Erlebnis: „Hab beim Hofer eine beobachtet, die jedes Duschgel aufgemacht hat und etwas auf die Hand gegeben hat und daran gerochen hat. Sicher mindestens 10 Flaschen. Es gibt so bedepperte Leute, die rumlaufen. Unglaublich“.

Das ständige Probieren bei Lidl, Aldi und Co. ist also nicht nur respektlos den Mitarbeitern gegenüber, sondern schadet auch noch der Ware. Außerdem ist das „Probieren“ auch rechtlich verboten, da die Ware vor dem Kauf noch dem Supermarkt gehört. Dir drohen Strafanzeige, Hausverbot und bei wiederholtem Diebstahl sogar ein Eintrag ins polizeiliche Führungszeugnis, wie „anwalt-suchservice“ erklärt. Also: Lass deine Finger von Produkten, die du noch nicht bezahlt hast und probiere Obst am besten erst, wenn du es vorher zu Hause gewaschen hast!