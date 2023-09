Wetter in NRW: Ekel-Prognose! Expertin muss alle Hoffnung begraben

Was für ein Wetter in NRW! Zwei Tage in Folge hat Duisburg den deutschlandweiten Hitze-Rekord aufgestellt. Nirgendwo in der Republik ist es aktuell wärmer als in NRW. Und der Trend hält noch ein paar Tage an, bevor uns Anfang der nächsten Woche dann die Wetter-Wende blüht (mehr hier).

Nun geben Wetter-Experten einen ersten Ausblick darauf, was uns in den nächsten Monaten erwarten könnte. Die Prognosen verheißen wenig Gutes.

Wetter in NRW: Bittere Prognose

Sonne satt am Strand im Sommer und im Winter mit den Brettern ab auf die weißen Pisten – das ist das absolute Traum-Szenario vieler Urlaubs-Freunde. Doch durch die globale Erderwärmung der vergangenen Jahrzehnte geriet das Ski-Vergnügen vieler Wintersport-Fans zuletzt immer mehr zum Fiasko. Insbesondere in Skigebiete in tieferen Lagen (zum Beispiel im Sauerland in NRW) mussten Wintersport-Fans zuletzt überwiegend mit künstlich erzeugten Skipisten in grünen Landschaften vorlieb nehmen.

Und daran dürfte sich auch in diesem Winter wenig ändern. Zumindest, wenn es nach den Prognosen der amerikanischen und europäischen Wetterdienste geht.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Samstag (9. September): 29 bis 33 Grad, nachts 19 bis 15 Grad

Sonntag (10. September): 29 bis 33 Grad, nachts 20 bis 16 Grad

Montag: (11. September): 29 bis 32 Grad, nachts 18 bis 15 Grad

Expertin fürchtet Ekel-Wetter im Winter

Nach Angaben von Wetter-Expertin Kathy Schrey („wetter.net“) rechnen die Meteorologen mit einem deutlich zu warmen Winter. So sollen die Temperaturen den bisherigen Prognosen zufolge im Durchschnitt 1,5 bis zwei Grad über dem Klimamittel der vergangenen 30 Jahren liegen. Und das ist noch nicht alles.

So berechnen die Wetter-Experten zusätzlich reichlich Niederschlag. Eine Kombination, bei der viele die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Vieles deutet auf überwiegend nasskaltes Wetter hin, wie wir es aus dem November gewohnt sind – eine Aussicht zum Abgewöhnen.