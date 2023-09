Bert Wollersheim im Krankenhaus! Ex-Rotlichtkönig muss künstlich ernährt werden

Drama um Bert Wollersheim (72). Der ehemalige Rotlicht-Papst aus Willich (NRW) liegt seit Tagen im Krankenhaus. Ärzte rätseln offenbar darüber, was dem 72-Jährigen fehlt.

Seit Wochen habe er bereits kaum mehr schlucken können, verrät Ginger-Costello Wollersheim (37) der „Bild“. Die Schmerzen seien immer schlimmer geworden. Am vergangenen Mittwoch (30. August) habe seine Partnerin dann den Notarzt rufen müssen. Seitdem liegt Bert Wollersheim im Krankenhaus, muss nach Angaben seiner Ginger sogar künstlich ernährt werden! Jetzt hat er jedoch ein Lebenszeichen gesendet!

Bert Wollersheim in Klinik: „Ganz schlimm“

Bert Wollersheim sei bei Dreharbeiten plötzlich sehr heiß geworden, er sei total dehydriert gewesen, berichtet seine Partnerin, die zuerst an eine Grippe dachte. Nach Rücksprache mit einem Freund habe sie dann aber den Notruf gewählt. Seitdem ist der Ex-Rotlichtkönig im Krankenhaus. „Er kann nicht schlucken, hat sogar Blut gespuckt“, berichtet Ginger-Costello Wollersheim gegenüber „RTL“.

Auch interessant: Phantasialand-Besucher macht spektakuläre Entdeckung – Insider haben plötzlich große Befürchtungen

Es sei ganz schlimm für ihn auszuhalten, dass er weder trinken noch essen könne. Wegen der Probleme mit dem Hals „wird er sogar künstlich ernährt“, so die besorgte 37-Jährige.

Ärzte tappen im Dunkeln

Warum ihr geliebter Berti so leiden muss, ist noch unklar. Die Ärzte hätten zunächst an Krebs gedacht. Doch das sei mittlerweile ausgeschlossen, verrät Ginger-Costello der „Bild“. Nach RTL-Angaben hatte Bert Wollersheim Anfang des Jahres einen Schlaganfall, wurde danach an der Halsschlagader operiert. Bei seinem Geburtstag im März frohlockte er noch: „Nach 50 Jahren Nachtleben, was sehr toxisch war, lebe ich noch. Und das ist nicht selbstverständlich.“

Mehr Themen:

Am Donnerstag (8. September) sendete er Fans und Freunden bei Instagram ein Lebenszeichen: „Liebe Freunde, ich hatte bereits zwei OPs und es geht mir etwas besser“. Außerdem bedankte sich Bert Wollersheim für zahlreiche Genesungswünsche: „Ich benötige die Zeit jetzt für mich. Danke, wir bleiben Troy.“