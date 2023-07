Bert Wollersheim tritt gegen Ex-Sophia nach: „Geht’s denn noch?“

Sie galten einst als Traumpaar. Doch inzwischen ist alles aus. Bert Wollersheim und Sophia. Von 2010 bis 2016 waren die beiden ein Paar, doch dann trennten sich ihre Wege. Nun will Sophia scheinbar auch die letzte Erinnerung an die gemeinsame Zeit tilgen. Hieß Sophia bis dato noch Wollersheim mit Nachnamen, verriet sie jetzt in einem Instagramposting, dass sie diesen abgelegt habe.

„JUHUUU… ENDLICH ist mein Nachname geändert. Ich bin SOOO happy darüber“, schreibt die 35-Jährige bei Instagram zu einem Bild mit ihrer Tochter. Und was sagt Bert Wollersheim dazu?

Sophia Wollersheim legt Berts Nachnamen ab

Der scheint die Sache zunächst ganz entspannt aufzunehmen. Ebenfalls bei Instagram schreibt der Rotlichtkönig: „ Na geht’s den noch? Versteh ich überhaupt nicht. Wollersheim ist doch ein guter deutscher Name mit Tradition. Anyway. Ich wünsche jedenfalls meiner Ex alles Glück der Welt.“ Kann sich dann aber eine kleine Spitze doch nicht verkneifen.

„Hauptsache. Daniel geht die Kohle nicht aus.“ Autsch, der hat gesessen. Daniel, das ist nämlich der neue Mann an der Seite der einstigen „Dschungelcamp“-Zweitplatzierten. Seit dem 15. September 2019 ist sie mit Daniel Charlier verheiratet. Der ist selbst US-Amerikaner und in den Staaten als Investmentberater tätig.

Fans stehen Bert Wollersheim zur Seite

Und auch die Fans des Rheinländers stehen zu ihm. „Ärger dich nicht. Freu dich, dass du deinen Namen jetzt wieder für dich alleine hast. Bei mir ist es genau anders … den Nachnamen K… Hat mir mein Ex zur Hochzeit geschenkt. Das war mit Abstand das Sinnvollste, was er in unserer Ehe zustande gebracht hat“, berichtet beispielsweise eine Instagram-Followerin aus ihrem Leben.

Und eine andere denkt dabei auch an seine jetzige Partnerin Ginger. „Ist doch schön. Glückwunsch an Sofia und vor allem an Ginger: Jetzt gibt’s nur noch eine Frau Wollersheim. Original Wollersheim. Ist doch für alle entspannter und sowieso das Beste. Ist nie schön, wenn die Ex auch noch so heißt. Jetzt ist alles gut.“