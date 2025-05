Nach Tod von Nadja Abd el Farrag (†60): Dieter Bohlen nimmt Abschied – „Sehr traurig“

Mit 60 Jahren ist Nadja Abd el Farrag, besser bekannt als „Naddel“, am 9. Mai in einem Hamburger Krankenhaus verstorben. Dies berichtete zunächst die „Bild“, auch die „Hamburger Morgenpost“ und RTL bestätigten den Tod.

Unter deutschen Prominenten ist die Anteilnahme groß. Nun meldet sich ihr langjähriger Weggefährte Dieter Bohlen zu Wort.

Nadja Abd el Farrag: Dieter Bohlen nimmt Abschied

In den 90er-Jahren galten „Naddel“ und Bohlen als das Traumpaar schlechthin. Der Pop-Produzent holte sie ins Rampenlicht, es folgten Werbespots, Fernsehauftritte, Schlagzeilen: Nadja Abd el Farrag war plötzlich überall. Mehr als zehn Jahre waren Bohlen und Abd el Farrag ein Paar – mit einer kurzen Trennung, als der Poptitan für eine Kurz-Ehe Verona Feldbusch (heute Pooth) heiratete. Doch Naddel und Bohlen fanden erneut zueinander. 2001 folgte dann das endgültige Liebes-Aus.

In einem Video nimmt Bohlen nun Abschied: „Ich bin sehr traurig. Ruhe in Frieden, Nadja.“ Zu sehen ist ein gemeinsamer Auftritt der beiden – ein letzter Gruß an eine Frau, die ihn lange begleitete.

Nadja Abd el Farrag: Promi-Welt trauert

Auch Weggefährten aus der Promi-Welt trauern öffentlich. TV-Moderator und Immobilienunternehmer Andreas Ellermann, enger Freund von Abd el Farrag, schrieb in seiner Instagram-Story: „Mich ereilte die Nachricht, dass Nadja verstorben ist. Ich bin tief traurig. Es ging ja schon seit einem Jahr nicht mehr, dass sie Auftritte machen konnte.“

Schauspielerin Jenny Elvers schrieb: „Arme kranke Seele – Ruhe in Frieden.“

Natascha Ochsenknecht postete: „Dein Weg ist ab jetzt ein leichter. Gute Reise, Nadja.“ Und Bert Wollersheim ergänzte: „Dein Schicksal hat mich immer berührt. Ich bin jetzt froh, dass deine arme Seele den Frieden gefunden hat.“

Die Sängerin und Moderatorin Nadja Abd el Farrag hatte bereits in der Vergangenheit immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. In ihrer 2018 erschienenen Biografie „Achterbahn“ machte sie ihre Alkoholkrankheit und die Diagnose Leberzirrhose öffentlich.