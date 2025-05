Mit nur 60 Jahren ist Nadja Abd el Farrag, bekannt als Naddel, bereits am Freitag (9. Mai) in einer Klinik in Hamburg verstorben. Laut „Bild“-Informationen war die Todesursache Organversagen.

Die Sängerin und Moderatorin, die vor allem durch ihre Beziehung zu Pop-Titan Dieter Bohlen bekannt wurde, hatte bereits in der Vergangenheit immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Unter anderem litt sie an einer Leberzirrhose.

Weitere Informationen folgen in Kürze…