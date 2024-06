Wetter in NRW: Public Viewing bei Deutschland-Spiel auf der Kippe? Experte wird deutlich

Schwere Unwetter suchten Teile von NRW am Dienstag (18. Juni) heim – mit üblen Folgen. Da half auch all das EM-Fieber nichts, denn zahlreiche Städte sagten das Public Viewing aufgrund der akuten Gefahr ab. Mehr zur brisanten Wetter-Lage liest du in unserem Unwetter-Blog >>>.

Viele Fans bangen jetzt natürlich um das Deutschland-Spiel am Mittwoch (19. Juni). Werden uns auch hier die heftigen Gewitter in die Quere kommen und zur nächsten Absage von Public-Viewing-Veranstaltungen in NRW führen?

Wetter in NRW geht nass weiter

Noch in der Nacht zu Mittwoch hielt uns das Unwetter in NRW wach und dürfte vielerorts für überschwemmte Straßen und geflutete Keller gesorgt haben. „Heftig“, bringt es auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Kanal „wetter.net“ in seinem aktuellen Video auf den Punkt.

Doch wie der Wetter-Experte gegenüber „wa.de“ angibt, können wir in Bezug aufs Public Viewing in NRW unbesorgt sein. Denn über Nacht zieht die Unwetter-Lage in Richtung Osten ab und beschert uns schon am Mittwoch „eher ruhigeres“ Wetter. Zwar wird es nicht trocken bleiben. Aber es sind erst mal keine Unwetter mehr im Westen in Sicht. EM-Fans können jetzt also erst mal aufatmen!

Sommer lässt sich weiter nicht blicken

Wer allerdings darauf hoffte, dass das Wetter in NRW jetzt endlich mal die Bahn für den Sommer frei macht, ist schief gewickelt. Voraussichtlich bis mindestens Ende Juni soll uns die wechselhafte Lage erhalten bleiben. Große Sommer-Wärme ist ebenfalls nicht in Sicht. Im Gegenteil: Die Temperaturen stürzen allein am kommenden Wochenende (22. & 23. Juni) bereits wieder auf rund 15 Grad ab.

