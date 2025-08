„Vollherbst-Wetter“ überrollt NRW – bei dieser Prognose lassen Sommer-Fans die Köpfe hängen

Erst der Juli und jetzt auch der August – zurzeit lässt sich in NRW kaum von Sommer-Wetter sprechen. Stattdessen hat man das Gefühl, der Herbst hätte das Bundesland bereits fest im Griff. Von Hochsommer keine Spur, nur Regen, Wolken und trübe Aussichten.

Auch die aktuelle Prognose von Wetter-Experte Dominik Jung lässt wenig hoffen. Im August könnte sich das Wetter in NRW kaum ändern.

Herbst-Wetter statt Hochsommer in NRW

Auch im August dominiert weiterhin der Regen. Bis Sonntag (3. August) könnten weitere 30 Liter pro Quadratmeter fallen – besonders im Süden des Bundeslandes. Von einem eher nassen und kalten Juli erfolgt ein Wechsel zu einem mutmaßlich ausgeglichenen Monat, was Temperaturen und Niederschlag angeht.

Während das Tief Karlheinz Deutschland Nässe bringt, herrschen in Skandinavien seit über zwei Wochen Höchsttemperaturen von über 30 Grad. Davon kann NRW zurzeit nur träumen. Besonders das Wochenende fällt ins Wasser. Am Samstag sorgen Gewitter und Regenschauer bei gerade mal 17 Grad für „Vollherbst-Wetter“, wie es Meteorologe Jung von „wetter.net“ ausdrückt. Am Sonntag sieht es ähnlich trübe aus.

Aufwärtstrend beim NRW-Wetter?

Selbst die neue Augustwoche fängt mit knapp unter 20 Grad an. Es geht durchwachsen weiter, immer wieder bahnen sich Schauer an. Erst ab Dienstag könnte der Trend aufwärtsgehen. Womöglich treten ab Donnerstag (7. August) erstmals wieder 25 Grad auf den Plan. Zwar ist das aktuell noch „unsicher“, doch scheint es Ende der Woche langsam bergauf zu gehen.

Auch die Ensembleprognose für den Westen Deutschlands zeigt nach hinten raus bis zum 14. August weniger Niederschlagssignale und Temperaturen um die 25 Grad mit Ausreißern bis 35 Grad. „Das hat man auch schon mehrere Tage so nicht mehr gesehen“, staunt da der Experte.