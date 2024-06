Unwetter in NRW: Public-Viewing vor Türkei-Spiel abgesagt! Fan-Zones bleiben zu!

Die Wettervorhersage für Dienstag (18. Juni) verheißt nichts Gutes. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat bereits am Montag eine Vorabwarnung vor möglichen Unwettern in NRW herausgegeben.

Von einer Schwergewitterlage war die Rede, sogar die Bildung von Tornados haben die Meteorologen dabei nicht ausgeschlossen (mehr dazu hier >>>). Wegen der Unwetter-Lage wurden bereits die ersten Public-Viewing-Veranstaltungen in NRW abgesagt – und das ausgerechnet beim ersten Spiel der Türkei bei der EM 2024. Wir halten dich hier über die Entwicklungen zu den Unwetter-Entwicklungen auf dem Laufenden.

Unwetter in NRW: Dortmund warnt Fans vor Türkei-Spiel

8.40 Uhr: Jetzt hat auch die Stadt Dortmund reagiert. Hier sollte eigentlich heute eines der größten Fußballfeste dieser EM stattfinden. Die türkische Diaspora fiebert dem Spiel gegen Georgien vor ihrer eigenen Haustür entgegen. Doch wer kein Ticket hat, den warnt die Stadt Dortmund jetzt eindringlich davor, nach Dortmund abzusagen. Die Public-Viewing-Veranstaltungen wurden nun offiziell wegen der Unwetter-Vorhersage abgesagt, wie eine Stadt-Sprecherin gegenüber DER WESTEN erklärte (alles dazu hier >>>).

Düsseldorf zieht die Reißleine

8.19 Uhr Düsseldorf hat den ersten Schritt gemacht. Die Stadt hat entschieden, das Public-Viewing am heutigen Tage komplett abzusagen : „Zur Sicherheit von allen Fans und Fußballfreunden entschied sich das Koordinierungsgremium der Host City für die Schließung der Fan Zones“, hieß es in einer Erklärung. Unklar ist bislang, ob auch in anderen NRW-Städten Public-Viewing-Veranstaltungen abgesagt werden müssen.