Wetter in NRW: Tornado-Gefahr! Experten warnen vor Schwergewitter-Lage

Das Wetter in NRW will einfach nicht in den Sommermodus schalten. Ganz im Gegenteil. In der zweiten Juni-Hälfte nimmt das Wetter sogar noch einmal richtig Fahrt auf.

Schon am Montag (17. Juni) rechnen Meteorologen mit den ersten Gewittern in NRW. Am Dienstag könnte es dann richtig dicke kommen.

Wetter-Wahnsinn in NRW: Tornado-Gefahr!

Gewitter mit heftigem Starkregen von bis zu 30 Litern pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde. Dazu Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 75 km/h. Die Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Teile von NRW im Verlauf des Montags ist reichlich bescheiden. Doch das ist noch die harmlosere Variante für das, was uns am Tag darauf blüht.

So rechnen die DWD-Meteorologen mit einer Schwergewitterlage mit unwetterartigen Ausmaßen. Die Rede ist von heftigen Starkregenfällen (bis 50 Litern pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden), Hagelkörnern mit einem Durchmesser von bis zu fünf Zentimetern sowie vereinzelten Orkanböen. Selbst die Bildung von Tornados sei aufgrund der brisanten Wetterlage nicht ausgeschlossen, warnen die Experten!

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Dienstag: 22 bis 25 Grad, nachts 14 bis 10 Grad

Mittwoch: 20 bis 23 Grad, nachts 13 bis 9 Grad

Donnerstag: 23 bis 26 Grad, nachts 16 bis 12 Grad

Public Viewing beim Deutschland-Spiel in Gefahr?

Hinter der drohenden Extremwetterlage sind laut Dominik Jung („wetter.net„) sehr warme Luftmassen aus Südosteuropa, die auf kalte Luftmassen treffen. An der Luftmassengrenze bilden sich dann schwere Unwetter, die sich im Laufe des Mittwochs nach Einschätzung des Experten eher Richtung Süden verlagern.

Dem Deutschen Wetterdienst zufolge bleibt es aber auch in NRW weiter unbeständig. So drohen in der Nacht auf Donnerstag sowie ab Donnerstagnachmittag die nächsten kräftigen Gewitter in NRW. Ein Lichtblick für Fans der Deutschen Nationalmannschaft: Am Mittwochabend dürfte es trocken bleiben. Dem Public Viewing in NRW steht also beim Spiel gegen Ungarn (18 Uhr) wenig im Wege.