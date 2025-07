Erst Gewitter in NRW – doch schon bald knallt das Wetter wieder richtig

Das Wetter in NRW hat eine heftige Kehrtwende vollzogen. Nach den beiden bisher heißesten Tagen des Mitte letzter Woche entlud sich die Hitze am Mittwoch (2. Juli) in kräftigen Gewittern.

Danach sackten die Temperaturen mächtig ab. Statt Werten bis zu 40 Grad schafft es das Thermometer zu Beginn der zweiten Juli-Woche vielerorts in NRW nicht einmal über die 20-Grad-Marke. Dabei müssen wir immer wieder mit Schauern und Gewittern rechnen. Doch schon bald wendet sich wieder das Blatt.

Wetter-Tiefpunkt in NRW

Reichlich ungemütlich startet das Wetter in die neue Woche in NRW. Ein Tief mit kräftigen Gewittern im Gepäck rollt über NRW hinweg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte für Montag lokal vor Starkregen von bis zu 35 Litern pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden. Dazu noch starke Böen und teilweise sogar Hagelschauer.

Nachdem sich die Lage zur Nacht hin beruhigen sollte, drohen am Dienstag (7. Juli) vereinzelt die nächsten Schauer und Gewitter. Es soll bei 17 bis 20 Grad der kälteste Tag der Woche werden. Danach geht es an der Temperaturfront langsam wieder steil bergauf.

Nächste Wetter-Wende in NRW

Zwar sollen am Mittwoch (9. Juli) noch ein paar Tropfen herunterkommen. Doch immerhin klettern die Werte in ganz NRW wieder über die 20-Grad-Marke. Am Donnerstag klopft das Thermometer dann schon wieder an der 25-Grad-Marke, bevor am Wochenende wieder in Teilen des Landes die 30 Grad erreicht werden können.

Bisherigen Prognosen des DWD zufolge knallt die Sonne in der ersten Sommerferien dann wieder so richtig vom Himmel. Flächendeckend könnten dann wieder 30 Grad drin sein. In einigen Landesteilen könnte es sogar noch wärmer werden. Der Beginn der Schulferien in NRW ist also auch der Startschuss für die nächste Hitzewelle.