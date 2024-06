Gelsenkirchen: Erst fiese Lästerei – jetzt feiern England-Fans diese eine Kneipe

Es ist einige Jahre her, dass diese Kneipe in Gelsenkirchen für Schlagzeilen gesorgt hat. Zur EM 2024 im eigenen Land wollte das Brauhaus Sutum das mal wieder ändern.

Nach einem Weltrekord-Versuch im Jahr 2018 (mehr hier >>>) hatte der Inhaber vor dem ersten EM-Spiel zwischen England und Serbien eine fixe Idee. Und so heißt die Kneipe an der Kortmannstraße 2 in Gelsenkirchen nicht mehr Brauhaus Sutum – zumindest während des Turniers.

Gelsenkirchen: Kneipe ändert Namen zur EM

Viele Engländer konnten rund um das Spiel der Three Lions gegen Serbien in der Veltins-Arena wenig mit Gelsenkirchen anfangen. Von einem „Drecksloch“ war da die Rede, in der es neben Kneipen vor allem an einer Sache fehle (mehr dazu hier >>>). Zumindest der angebliche Mangel an Kneipen ruft in Gelsenkirchen dann doch Stirnrunzeln hervor.

Bestes Beispiel ist das Brauhaus Sutum, das seine Lage in der Nähe der Veltins-Arena auch noch für einen Marketing-Gag nutzte. So verdeckt dieser Tage nicht nur ein Banner mit der Aufschrift „Closest Pub at the Stadium“ (zu deutsch: Nächste Kneipe am Stadion“) über dem Eingang der Gaststätte. Auch bei „Google maps“ hat der Inhaber den Namen der Kneipe entsprechend geändert und bei Instagram eine eigene Seite erstellt.

England-Fans feiern Gastfreundschaft

„Wir zeigen alle Spiele der Deutschen Nationalmannschaft live und haben außerdem bei allen EM Spielen in der Veltins Arena geöffnet“, heißt es da. In der Hoffnung, internationale Fans anzulocken, hat der Inhaber dazu auf den englischen Namen gesetzt. Und das blieb selbst britischen Reportern nicht verborgen. „Grüße aus Gelsenkirchen, wo eine lokale Kneipe seinen Namen für das Turnier änderte“, kommentiert „ESPN“- Reporter Archi Rhind-Tutt bei „X“ (vormals Twitter) und konnte sich ein Lachen nicht verkneifen.

Ein cleverer Schachzug also, der sich lohnen sollte. Vor dem Spiel sollten sich hier zahlreiche Fußball-Fans einfinden. Ganz besonders lohnenswert neben dem Stauder-Bier aus Essen (ungewöhnlich für eine Kneipe in Gelsenkirchen) laut dem ESPN-Reporter: die Granatapfel-Seife auf den Toiletten. Na, dann kommen ja alle auf ihre Kosten.