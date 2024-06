Gelsenkirchen? „Sh..“! England-Fans lästern über Ruhrpott-Stadt – irre, was ihnen fehlt

Am Sonntagabend (16. Juni) war es endlich soweit. Gelsenkirchen hatte die Ehre, das erste Spiel der EM 2024 auszutragen. Doch rund um das Duell zwischen England und Serbien (1:0) bekam die Ruhrpott-Stadt ordentlich ihr Fett weg.

Besonders die Fans von der Insel ließen keine Gelegenheit aus, über Gelsenkirchen zu lästern. Vor dem Stadion machten einige England-Fans keinen Hehl daraus, was sie in der Stadt am meisten vermisst haben.

Gelsenkirchen: England-Fans hauen drauf

Schon einen Tag vor dem Duell machte die Nachricht unter Engländern die Runde. Im Netz warnten sie einander davor, dass Gelsenkirchen aus ihrer Sicht nicht sonderlich viel zu bieten hätte. Einer bezeichnete die Ruhrpott-Stadt gar als „Drecksloch“ und löste damit eine hitzige Diskussion aus (mehr dazu hier >>>).

Ein Sky-Reporter gab sich da schon diplomatischer, warnte die Fans allerdings aus einem anderen Grund vor Gelsenkirchen (hier mehr zu seiner Beobachtung >>>). Auch vor dem Stadion ließen die England-Fans kein gutes Haar an der Stadt. Auf die Frage, was sie von Gelsenkirchen halten, antworten zwei Engländer im Interview mit „Spox“ einstimmig: „Shit“ (zu deutsch: „Scheiße“). Dann legten sie noch einen drauf.

England-Fans fassungslos: „Gibt hier keinen Stripclub“

„Es gibt hier nichts“, findet einer. Der nächste versucht sich in Diplomatie: „Nein, es ist ganz witzig“, beschwichtigt er, muss aber feststellen: „Aber es gibt keine Kneipen und keine Stripclubs.“ Offenbar waren die Jungs von der Insel nicht nur für das runde Leder angereist.

Dass die Briten keine Stripclubs gefunden haben, lassen Lokalpatrioten ja noch gelten. Wer in Gelsenkirchen allerdings Gaststätten vermisst, ist aus ihrer Sicht allerdings wohl mit verbundenen Augen durch die Stadt gelaufen. „Wenn Gelsenkirchen eine Sache hat, dann Kneipen“, stellt ein Gelsenkirchener in den Kommentaren klar.

Und einen kleinen Seitenhieb gibt es dann auch noch gratis dazu: „Gelsenkirchen wäre schönste Stadt in England.“ Wie eine gute Party vor dem Spiel funktioniert, haben die Serben vor dem Spiel im Gelsenkirchener Stadtteil Buer bewiesen (mehr darüber hier >>>). Es kam allerdings vor dem Duell auch zu einem hässlichen Aufeinandertreffen zwischen gewaltbereiten Engländern und Serben in Bahnhofsnähe. Hier alles zu den Ausschreitungen >>>