Lotto-König Chico sorgt für irre Szenen vor Türkei-Spiel in Dortmund – „Türkische Trick 17“

Das erste EM-Spiel der Türkei steht am Dienstag (18. Juni) an. Viele Fans konnten es im Vorfeld kaum erwarten. Seit den frühen Nachmittagsstunden herrschte am Austragungsort in Dortmund bereits Feier-Stimmung! Zahlreiche türkische Fans machten vorab die Ansage, die Pottstadt rot zu färben, und schaute man sich den Fan-Marsch zum Stadion so an, scheinen sie Wort gehalten zu haben (hier mehr dazu).

Als waschechter Fan trotzt man am Dienstag auch der Unwetter-Warnung. Wer ein Ticket für das EM-Spiel Türkei – Georgien ergattern konnte, pilgerte zum Stadion. Auch das ein oder andere bekannte Gesicht ließ sich unter den Fans entdecken. Denn auch Lotto-König Chico war auf dem Weg zum Dortmunder Westfalenstadion. Doch sein Anblick macht sprachlos!

Lotto-Chico trotzt dem Unwetter

Dass Chico im EM-Turnier sowohl Deutschland als auch der Türkei die Daumen drückt, machte er im Interview mit dieser Redaktion vor Beginn der Europameisterschaft klar. „Ich habe zwei Herzen in meiner Brust. Ich stehe genau in der Mitte und könnte mich wirklich nicht entscheiden“, so die diplomatische Antwort des Dortmunders. Das ganze Interview findest du hier >>>.

Natürlich will der BVB-Fan auch das erste Türkei-Spiel in seiner Heimat-Stadt Dortmund nicht verpassen. Doch die Regenmassen machen es Chico und seiner Freundin Candice nicht leicht, trocken am Stadion anzukommen. Kurzerhand zog sich der Lotto-Millionär neben dem standesgemäßen Türkei-Trikot deshalb große Plastiktüten über seine Schuhe. „Was ist das für eine Konstruktion?“, fragt seine Freundin ihn noch, bevor sie auf seine Füße schwenkt. „Schatz, das nennt man ‚Türkische Trick 17′“, entgegnet Chico.

Lotto-Chico sorgt in Dortmund vor dem EM-Spiel Türkei – Georgien für irre Szenen. (Screenshot) Foto: Merz, Laura Isabel

DAS steckt hinter dem Aufzug

Und scheinbar hat sein Aufzug gute Gründe. Denn auf Candice Frage nach dem Preis seiner Schuhe kann der Dortmunder nur entgegnen: „Unbezahlbar. Wer von der Straße kommt, der weiß das.“

Unterlegt hat Chico die Insta-Story mit den Worten „Mich kann nichts halten, wenn es um die Türkei geht …“ Bleibt zu hoffen, dass er so viel Einsatz auch beim nächsten Deutschland-Spiel zeigen wird.