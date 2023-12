Lotto: Diese Zahlen werden am häufigsten gezogen – wer gewinnen will, sollte sie tippen

Millionen Deutsche spielen regelmäßig Lotto, da sie vom großen Gewinn träumen. Obwohl es sich bei Lotto bekanntlich um ein Glücksspiel handelt, kann jeder seine Chance auf den Jackpot erhöhen, wenn er bestimmte Lottozahlen tippt, die am häufigsten gezogen werden.

Im Grunde ist Lotto ein simples (Glücks-)Spiel: Bei der beliebtesten Lotto-Variante, „6aus49“, ist der Name Programm: Bei einer Ziehung werden 6 aus 49 Kugeln nach dem Zufallsprinzip aus einer Trommel geholt, auf denen Zahlen zwischen „1“ und „49“ stehen. Hinzu kommt die Superzahl. Die richtige Superzahl ist eine Grundvoraussetzung für Tipper, um den in der Regel mit etlichen Millionen Euro gefüllten Lotto-Jackpot zu knacken.

Vom Blitz getroffen zu werden ist wahrscheinlicher als Lotto-Jackpot zu knacken

Grundsätzlich gilt beim Lotto: Alle Zahlen haben exakt die gleiche Wahrscheinlichkeit, bei einer Ziehung ausgewählt zu werden. Diese Wahrscheinlichkeit liegt bei 1 zu 49, also rund 0,02 Prozent. Vergleichbar ist dies mit einem Würfel, bei dem die Wahrscheinlichkeit, eine „1“ zu würfeln, genauso hoch ist wie für eine „2“, „3“, „4“, „5“ oder „6“. Tatsächlich aber belegt die Praxis, dass bestimmte Lottozahlen häufiger gezogen werden als andere.

Wer den Lotto-Jackpot bei einer Ziehung knacken und dadurch mehrere Millionen Euro gewinnen will, benötigt also sechs Richtige plus Superzahl. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei 1:139.838.160. Zur Einordnung: Die Wahrscheinlichkeit, in Deutschland von einem Blitz in getroffen zu werden, ist mit 1:200.000 um ein Vielfaches höher. Und dennoch – oder gerade deshalb – ist die Faszination „Lotto“ für viele Menschen in Deutschland sehr groß und sie hoffen auf den Gewinn des Millionen-Jackpots.

Obwohl in der Theorie die Wahrscheinlichkeit für jede Lottozahl, bei einer Ziehung ausgewählt zu werden, gleich groß ist, zeigt die Praxis, dass beim Lotto bestimmte Zahlen häufiger gezogen werden als andere. Aber welche Lottozahlen werden am häufigsten gezogen? Wir klären auf.

Lotto: Das sind die am häufigsten gezogenen und besten Zahlen zum Gewinnen

Seit dem Jahr 1955 werden die Lottozahlen für die Variante „6aus49“ gezogen. Zweimal wöchentlich – mittwochs und samstags – warten Tipper gespannt auf die Ziehung der Lottozahlen. Vom 4. September 1965 bis zum 29. Juni 2013 erfolgte die Ziehung der Zahlen sogar live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, seitdem kann die Ziehung der Lottozahlen per Livestream im Internet verfolgt werden. Auffällig ist, dass seit 1955 einige Lottozahlen häufiger gezogen wurden als andere – wer also auf sie setzt, besitzt eine höhere Gewinnchance. Diese Gewinnzahlen werden beim Lotto am häufigsten gezogen:

Lottozahl Häufigkeit der Ziehung (Stand: Juni 2023) 6 642 49 627 32 612 11 608 26 608 31 606 33 605 22 602 43 602 38 600 Lottozahlen, die am häufigsten gezogen werden (Quelle: Statista)

Wer also als Tipper sein Kreuz bei diesen am häufigsten gezogenen Lottozahlen setzt, erhöht seine Chance auf einen Gewinn. Allerdings gehört auch zur Wahrheit, dass die am häufigsten gezogenen und am besten für einen Gewinn geeigneten Lottozahlen auch entsprechend beliebt bei Lotto-Spielern sind. Dies hat zur Folge, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die Gewinnzahlen und damit auch die Millionen-Ausschüttung mit weiteren Tippern geteilt werden muss, wenn diese ebenfalls auf die am häufigsten gewählten Kombination der richtigen Zahlen als Gewinnzahlen gesetzt haben.

Auffällig ist jedoch auch, dass fast alle der am häufigsten gezogenen Gewinnzahlen beim Lotto zwischen 22 und 49 liegen. Daher empfehlen Experten, dass Lotto-Spieler zum einen höhere Lottozahlen für die Ziehung auswählen sollten. Zudem sollten sie auf die weniger häufig gezogenen Zahlen in der Hoffnung setzen, mit diesen vermeintlichen Gewinnzahlen ein möglichst großes Stück vom Kuchen abzubekommen. Denn diese Lottozahlen werden aufgrund der geringeren Gewinnwahrscheinlichkeit auch weniger häufig angekreuzt. Doch welche Gewinnzahlen werden bei einer Lotto-Ziehung weniger häufig gezogen? Diese Lottozahlen werden am seltensten gezogen:

Lottozahl Häufigkeit der Ziehung (Stand: Juni 2023) 13 513 45 524 8 532 28 539 21 539 14 548 30 549 20 550 12 552 23 554 Lotto-Zahlen, die am seltensten gezogen werden (Quelle: Statista)

Während also Gewinnzahlen zwischen 22 und 49 am häufigsten bei einer Lotto-Ziehung am Mittwoch und Samstag aus der Trommel fallen, bleiben Kugeln mit Gewinnzahlen zwischen 8 und 23 im Vergleich dazu am häufigsten in der Ziehungstrommel. Dass ausgerechnet die „13“, die vielen Menschen nach wie vor als Unglückszahl gilt, die am seltensten gezogene Lottozahl ist, sticht heraus. Dabei war die „13“ zugleich auch die erste Gewinnzahl, die im Jahr 1955 jemals beim Lotto gezogen wurde.

Diese Superzahlen werden am häufigsten beim Lotto gezogen

Auch wenn die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass eine der höheren Gewinnzahlen beim Lotto gezogen wird, orientieren sich viele Tipper in Deutschland nicht an den am häufigsten gezogenen Zahlen. Stattdessen setzen sie bevorzugt auf Lottozahlen, die für sie einen emotionalen Wert besitzen – diese hängen oft mit Geburtstagen ihrer Familie, dem eigenen Hochzeitstag oder anderen Jubiläen sowie persönlich einschlägigen Ereignissen zusammen. Daher werden insbesondere Gewinnzahlen zwischen 1 und 31 häufig angekreuzt.

Bei der Superzahl, die stets zwischen 0 und 9 liegt, gelten die Gewinnzahlen 1, 5 und 7 als vermeintliche „Glückszahlen“ beim Lotto als besonders beliebt – doch werden sie auch am häufigsten gezogen? Nur wer sechs Richtige bei „6aus49“ und dazu noch die korrekte Superzahl hat, kann den Millionen-Jackpot beim Lotto knacken. Auffällig ist, dass weder die „1“, noch die „5“ noch die „7“ die am häufigsten gezogene Superzahl ist, sondern die „4“. Auf den folgenden Plätzen der am häufigsten gezogenen Superzahl landen dann aber tatsächlich die „5“ und die „1“ und die „7“. Am seltensten wird die „8“ als Superzahl gezogen. Doch auch hier gilt: Wer gerade deshalb auf die „8“ als Superzahl setzt, kann seine Chance auf einen Millionen-Jackpot erhöhen, da die Wahrscheinlichkeit steigt, dass kein anderer Spieler mit sechs Richtigen diese Superzahl getippt hat.

Welche Lottozahlen am häufigsten gezogen werden und damit die größte Chance auf einen Gewinn bei der Variante „6aus49“ versprechen, haben wir in diesem Beitrag erklärt. Doch wie funktioniert Lotto „6aus49“ überhaupt? Hier erfährst du es. <<<