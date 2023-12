Lotto online spielen bringt viele Vorteile mit sich – du wirst überrascht sein

Lotto spielen am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder Samstag gehört für viele Deutsche zu einem festen Ritual wie bei anderen der Wochenendeinkauf oder der Sonntagsspaziergang. Die meisten Lotto-Fans spielen seit jeher am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder Samstag Lotto per Hand im Kiosk oder am Büdchen. Dabei kann Lotto auch online gespielt werden – und es bringt einige Vorteile mit sich. Welche das sind, erfährst du hier.

Den Traum, einmal im Leben den Jackpot in der höchsten Gewinnklasse mit sechs richtigen Gewinnzahlen plus Superzahl in der Lotterie „6 aus 49“ oder mit sieben richtigen Gewinnzahlen beim Eurojackpot zu knacken, verfolgen Woche für Woche Millionen deutsche Lottospieler. Viele von ihnen spielen – je nach Lotterie – traditionell am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder Samstag Lotto per Hand im Kiosk oder Büdchen. Dabei ist es seit einigen Jahren auch möglich, Lotto online zu spielen – und das bringt mehrere Vorteile mit sich. Umgekehrt gilt es auch dort einiges zu beachten.

Lotto online spielen bringt viele Vorteile mit sich

Aber was bringt es mir konkret, Lotto online zu spielen? Steigen so meine Chancen, den Jackpot in der höchsten Gewinnklasse mit sechs richtigen Gewinnzahlen plus Superzahl bei der Lotterie „6 aus 49“ zu knacken? Und wie verhält es sich beim Eurojackpot? Wir klären auf.

Wer Lotto online spielt, kann dies ganz einfach und unkompliziert über die Website der Lotteriegesellschaft des eigenen Bundeslandes tun. Jedes der 16 Bundesländer verfügt über eine eigene Landes-Lotteriegesellschaft. Wer Lotto online spielen will, muss sich dort vor der erstmaligen Nutzung einmalig registrieren und ein Kundenkonto anlegen. Über dieses kann man anschließend jederzeit Lotto online spielen. Dies gilt sowohl für die Lotterien „6 aus 49“ als auch den Eurojackpot sowie diverse weitere Lotto-Varianten.

Keine Wartezeiten

Anders als bei Lotto im Kiosk oder am Büdchen kann man Lotto online oder in der Lotto-App zu jeder beliebigen Tages- und Nachtzeit und überall spielen – ob zu Hause auf dem Sofa, im Bus oder während der Mittagspause. Einzige Voraussetzung, um Lotto online spielen zu können, ist eine intakte Internetverbindung. Der Gang zum Kiosk oder Wartezeiten sind passé, wenn du Lotto online spielst. Das gilt sowohl für die Lotterie „6 aus 49“, bei der Millionen Spieler Woche für Woche versuchen, den Jackpot in der höchsten Gewinnklasse mit sechs richtigen Gewinnzahlen plus Superzahl zu knacken, oder auch für den Eurojackpot sowie weitere Lotto-Varianten.

Längere Abgabefristen

Wer Lotto online oder in der Lotto-App spielt und hofft, den Jackpot in der höchsten Gewinnklasse mit sechs richtigen Gewinnzahlen plus Superzahl in der Lotterie „6 aus 49“ abzuräumen, hat hierfür mehr Zeit zur Verfügung als bei Lotto im Kiosk oder Büdchen. Wer den Spielschein von Hand ausfüllt und im Kiosk abgibt, muss dies am Tag der Ziehung bis zu einer bestimmten Uhrzeit erledigen, wenn der Lottoschein noch für die aktuelle Ziehung berücksichtigt werden soll.

Am Mittwoch ist die Abgabe des Spielscheins bis spätestens 17.45 Uhr möglich, am Samstag bis 18.45 Uhr. Wer Lotto online spielt, kann seinen Spielschein in der Lotterie „6 aus 49“ am Mittwoch je nach Bundesland teilweise bis 18 Uhr und am Samstag bis 19 Uhr abgeben. So hat jeder Spieler länger Zeit, sich Gedanken zu machen, auf welche Zahlen er oder sie in der Hoffnung setzt, den Jackpot in der höchsten Gewinnklasse mit sechs richtigen Gewinnzahlen plus Superzahl zu knacken. Es gibt jedoch keine bundeseinheitliche Regelung für die Abgabe von Spielscheinen.

Bundesland Spielschein-Abgabe Mittwoch Spielschein-Abgabe Samstag Baden-Württemberg 18 Uhr 19 Uhr Bayern 18 Uhr 19 Uhr Berlin 18 Uhr 19 Uhr Brandenburg 17.55 Uhr 18.55 Uhr Bremen 18 Uhr 19 Uhr Hamburg 18 Uhr 19 Uhr Hessen 18 Uhr 19 Uhr Mecklenburg-Vorpommern 18 Uhr 19 Uhr Niedersachsen 18 Uhr 19 Uhr Nordrhein-Westfalen 17.59 Uhr 18.59 Uhr Rheinland-Pfalz 18 Uhr 19 Uhr Saarland 18 Uhr 19 Uhr Sachsen 18 Uhr 19 Uhr Sachsen-Anhalt 18 Uhr 19 Uhr Schleswig-Holstein 18 Uhr 19 Uhr Thüringen 18 Uhr 19 Uhr Abgabefristen für Lotto-Spielscheine online bzw. in der Lotto-App für die Lotterie „6 aus 49“

Beim Eurojackpot gibt es wiederum andere Abgabefristen für den Spielschein als bei der Lotterie „6 aus 49“. Dies liegt nicht nur daran, dass die Gewinnzahlen beim Eurojackpot jeweils am Dienstag und Freitag jeweils um 20 Uhr in Helsinki (Finnland) gezogen werden. Auch hier entscheidet jede Landes-Lotteriegesellschaft, bis wann der Lottoschein spätestens abgegeben werden kann.

Bundesland Spielschein-Abgabe Dienstag Spielschein-Abgabe Freitag Baden-Württemberg 19 Uhr 19 Uhr Bayern 19 Uhr 19 Uhr Berlin 18.45 Uhr 18.45 Uhr Brandenburg 18.40 Uhr 18.40 Uhr Bremen 18.45 Uhr 18.45 Uhr Hamburg 18.45 Uhr 18.45 Uhr Hessen 19 Uhr 19 Uhr Mecklenburg-Vorpommern 18.45 Uhr 18.45 Uhr Niedersachsen 18.50 Uhr 18.50 Uhr Nordrhein-Westfalen 18.59 Uhr 18.59 Uhr Rheinland-Pfalz 18.45 Uhr 18.45 Uhr Saarland 18.45 Uhr 18.45 Uhr Sachsen 18.45 Uhr 18.45 Uhr Sachsen-Anhalt 18.45 Uhr 18.45 Uhr Schleswig-Holstein 18.45 Uhr 18.45 Uhr Thüringen 19 Uhr 19 Uhr Abgabefristen für Lotto-Spielscheine online bzw. in der Lotto-App für die Lotterie „Eurojackpot“

Freie Wahl der Superzahl

Viele Lottospieler kreuzen auf ihrem Spielschein ihre persönlichen Glückszahlen in der Hoffnung an, dass diese auch die Gewinnzahlen sind, um mit sechs Richtigen plus Superzahl den Jackpot in der Lotterie „6 aus 49“ in der höchsten Gewinnklasse zu knacken. Für viele Lottospieler stellt es daher ein Ärgernis dar, dass sie, wenn sie am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder Samstag Lotto per Hand spielen, die Superzahl nicht selbst auswählen können. Die Superzahl entspricht stets der letzten Ziffer auf dem Spielschein. Wer hingegen Lotto online spielt, kann nicht nur seine persönlichen Gewinnzahlen auswählen, sondern auch die Superzahl. Alternativ kann die Superzahl auch automatisch ermittelt werden.

Quicktipp erhöht Gewinnchancen

Erfahrene Lottospieler wissen längst, dass es oft nichts bringt, auf dem Tippfeld des Spielscheins die persönlichen Glückszahlen anzukreuzen. Experten raten daher dazu, möglichst alle Zahlen nach dem Zufallsprinzip auf dem Lottoschein anzukreuzen – das gilt sowohl für die Lotterie „6 aus 49“ als auch den Eurojackpot. So steigt nachweislich die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot in der höchsten Gewinnklasse mit sechs richtigen Gewinnzahlen plus Superzahl bei „6 aus 49“ oder sieben Gewinnzahlen beim Eurojackpot korrekt zu tippen. In der Praxis ist es allerdings oft gar nicht so einfach, Zahlen auf dem Tippfeld des Lottoscheins tatsächlich nach dem Zufallsprinzip anzukreuzen. Wer Lotto online spielt, kann den Spielschein per Quicktipp ausfüllen lassen – in diesem Fall erledigt ein Computer das Ausfüllen vollautomatisch und nach dem Zufallsprinzip.

Kosten für Lottoschein

Wie teuer ein Lotto-Spielschein ist, unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland. Das liegt daran, dass ein Lottospieler pro Tippfeld auf einem Spielschein 1,20 Euro zahlen muss, egal ob er in Hamburg oder Hessen, in Bayern oder Bremen tippt. Die zusätzlich anfallenden Gebühren je Spielschein unterscheiden sich hingegen je nach Bundesland und liegen zwischen 20 Cent und 70 Cent. Während Mecklenburg-Vorpommern lediglich eine Gebühr von 20 Cent erhebt, sind es in Hamburg 70 Cent. Die übrigen Bundesländer bewegen sich dazwischen.

Derlei preisliche Unterschiede gibt es für Spieler, die den Lottoschein online ausfüllen, nicht. Bei staatlich lizenzierten Anbietern kostet ein Spielschein unabhängig vom Bundesland 80 Cent.

Keine lästige Spielquittung

Stell dir vor, du knackst den Jackpot in der höchsten Gewinnklasse mit sechs richtigen Gewinnzahlen plus Superzahl in der Lotterie „6 aus 49“ oder mit sieben richtigen Gewinnzahlen beim Eurojackpot – und kommst nicht an die Gewinnsumme, da du deine Spielquittung verlegt hast. Wie ärgerlich wäre das denn? So schrecklich es klingen mag, dieses Szenario betrifft Jahr für Jahr mehrere Spieler, die am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder Samstag Lotto per Hand im Kiosk oder am Büdchen gespielt haben.

Wer Lotto online spielt, dem droht diese Gefahr nicht. Um Lotto online zu spielen, muss sich ein Spieler online registrieren. Dadurch kann eine mögliche Gewinnsumme auf jeden Fall und immer einem konkreten Spieler – anonym – zugewiesen werden. Eine Kopie deines Spielscheins bekommst du ohnehin automatisch per E-Mail zugeschickt. Gleiches gilt für eine Gewinnbenachrichtigung. Und selbst wenn du deine Login-Daten vergessen hast, können diese in den meisten Fällen schnell und unkompliziert mit einem Anruf beim Anbieter wiederhergestellt werden.

Automatische Gewinnausschüttung

Wer am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder Samstag Lotto per Hand im Kiosk oder am Büdchen spielt und tatsächlich eine Gewinnsumme erspielt hat, kann sich bei Gewinnen in den niedrigeren Gewinnklassen den Gewinn in einer beliebigen Annahmestelle gegen Vorlage seines Spielscheins oder der Spielquittung persönlich abholen bzw. auszahlen lassen. Wichtig dabei: Ein Gewinn kann nur in einer Annahmestelle des Bundeslandes ausgezahlt werden, in dem der Spielschein zuvor abgegeben wurde. Aber bis zu welcher Gewinnsumme werden Lotto-Gewinne persönlich ausgezahlt? Dies unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland:

Bundesland Gewinnhöhe Baden-Württemberg 1.000 Euro Bayern 2.500 Euro Berlin 500 Euro Brandenburg 500 Euro Bremen 1.000 Euro Hamburg 1.000 Euro Hessen 5.000 Euro Mecklenburg-Vorpommern 500 Euro Niedersachsen 500 Euro Nordrhein-Westfalen 500 Euro Rheinland-Pfalz 1.000 Euro Saarland 500 Euro Sachsen 1.000 Euro Sachsen-Anhalt 1.000 Euro Schleswig-Holstein 1.000 Euro Thüringen 1.000 Euro Maximale Lotto-Gewinnsumme, die persönlich in der Annahmestelle ausgezahlt wird

Wer hingegen Lotto online oder in der Lotto-App spielt, bekommt im Falle eines Gewinns eine persönliche Benachrichtigung darüber auf dem elektronischen Wege. Zudem erfolgt die Auszahlung der Gewinnsumme automatisch per Überweisung auf das hinterlegte Bankkonto des Glückspilzes.

Lotto online spielen bringt in Summe viele Vorteile mit sich – und kann sogar die Chancen erhöhen, den Jackpot in der höchsten Gewinnklasse mit sechs richtigen Gewinnzahlen plus Superzahl in der Lotterie „6 aus 49“ bzw. mit sieben korrekt getippten Gewinnzahlen beim Eurojackpot zu erhöhen. Aber welche Lotto-Zahlen werden am häufigsten gezogen?