Wie gewinne ich im Lotto? Mit DIESEN Tricks erhöhst du deine Gewinnchancen deutlich

Nie wieder Geldsorgen, das eigene Traumhaus bauen oder eine Weltreise machen – die Gründe sind ganz unterschiedlich, weshalb Menschen Lotto spielen und darauf hoffen, den Jackpot in der höchsten Gewinnklasse zu knacken. Bei der in Deutschland beliebtesten Lotterie „6 aus 49“ sind dafür sechs Richtige plus Superzahl notwendig. Allerdings ist es deutlich wahrscheinlicher, vom Blitz getroffen zu werden, als den Jackpot in der höchsten Lotto-Gewinnklasse mit sechs Richtigen plus Superzahl zu knacken. Doch es gibt auch Möglichkeiten, die eigenen Gewinnchancen zu erhöhen. Welche das sind, erfährst du in diesem Beitrag.

Im April 2022 knackte ein Lotto-Spieler aus Hessen und am April 2023 ein Lotto-Spieler aus Hamburg den Jackpot in der höchsten Gewinnklasse der Lotterie „6 aus 49“, weil sie sechs Richtige plus Superzahl auf ihrem Lottoschein angekreuzt haben. Was sie noch gemeinsam haben: Beide haben jeweils 45 Millionen Euro gewonnen. Es ist der höchste Einzelgewinn in der deutschen Lotto-Geschichte. Auf einen solchen hoffen seit Jahrzehnten viele weitere Lotto-Spieler in Deutschland. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot in der höchsten Gewinnklasse mit sechs Richtigen und Superzahl überhaupt zu knacken, ausgesprochen gering.

So kannst du deine Gewinnchancen im Lotto erhöhen

Allerdings gibt es einige Möglichkeiten, die eigenen Gewinnchancen beim Lotto zu erhöhen – erst recht für solche Spieler, die auch für Lotterien außerhalb der beliebtesten Lotto-Variante „6 aus 49“ offen sind. Aber der Reihe nach. Wer am liebsten die Lotterie „6 aus 49“ spielt, kann durch einige Kniffe seine Gewinnchancen deutlich erhöhen:

Da Lotto ein Glücksspiel ist, vertrauen viele Lottospieler beim Ankreuzen der Kästchen auf dem Tippfeld des Lottoscheins auf ihre persönlichen Glückszahlen. Nicht selten handelt es sich dabei um Geburtstagsdaten oder dem eigenen Hochzeitsdatum. Darauf sollten Spieler beim Lotto jedoch unbedingt verzichten, da erfahrungsgemäß auch viele andere Spieler auf solche Zahlen setzen. Außerdem kommen dafür zwangsläufig lediglich die Zahlen zwischen 1 und 31 infrage.

Wer beim Lotto seine Gewinnchancen erhöhen will oder gar den Jackpot in der höchsten Gewinnklasse mit sechs Richtigen plus Superzahl knacken will, sollte auf seinem Spielschein jedoch unbedingt auch auf Zahlen zwischen 31 und 49 tippen. „Im Idealfall beträgt die Summe der getippten Zahlen mindestens 164“, empfiehlt der Mathematiker Prof. Christian Hesse von der Universität Stuttgart. Auf diese Weise vermeiden Lottospieler Kollisionen mit 80 Prozent jener Spieler, die gern Daten auf dem Spielschein ankreuzen.

Vermeide Muster und geometrische Figuren

Ebenfalls beliebt bei Lottospielern ist es, die Zahlen in einem Tippfeld auf dem Lottoschein so anzukreuzen, dass sie innerhalb des Tippfelds ein Kreuz, eine Diagonale, eine Raute oder einen Buchstaben – etwa ein „U“ – ergeben. Auch davon raten Experten ab, denn viele Lottospieler setzen auf derlei Muster und Figuren. Dies kann dazu führen, dass im Falle eines Gewinns der Betrag mit weiteren Spielern geteilt werden muss, sodass für den Einzelnen unterm Strich nicht viel übrig bleibt – wenn nicht gerade der Lotto-Jackpot mit sechs Richtigen plus Superzahl geknackt wurde.

Setze nicht auf Zahlenkombinationen

Eine weitere beliebte Variante bei Lottospielern ist das Ankreuzen von Zahlenkombinationen auf dem Tippfeld eines Spielscheins. Diese Kombinationen folgen meistens einer gewissen Regel – etwa indem jedes zweite Kästchen auf dem Tippfeld angekreuzt wird – oder eine Kombination aus Zahlen wie 6, 12, 18, 24, 30, 36. Da derlei Zahlen-Varianten beliebt sind bei Lottospielern, könnte auch dies dazu führen, dass im Falle eines Gewinns dieser mit zahlreichen anderen Spielern geteilt werden muss.

Ein Beispiel aus der Vergangenheit belegt dies: Bei der Ziehung am 10. April 1999 wurden tatsächlich die Zahlen 2, 3, 4, 5 und 6 gezogen. Da rund 30.000 Tipper auf diese Zahlen gesetzt haben, erhielt jeder von ihnen trotz sechs Richtigen ohne Superzahl gerade einmal jeweils knapp 200 Euro – obwohl sie alle Zahlen in einer der höchsten Gewinnklassen richtig getippt hatten.

Vertraue nicht auf die Gewinnzahlen der letzten Ziehung

Nicht wenige Lottospieler hoffen darauf, dass die Gewinnzahlen der letzten Ziehung Glück bringen – und setzen darauf. Davon raten Experten jedoch klar ab. Es sei äußerst unwahrscheinlich, dass dieselben Zahlen erneut bei der Ziehung aus der Trommel fallen. Auch auf vergleichsweise häufig gezogene Zahlen sollten Spieler beim Lotto nicht setzen. Dadurch lassen sich zwar die Gewinnchancen erhöhen, doch da viele andere Tipper ebenfalls gezielt auf diese Zahlen setzen, versprechen sie keinen großen Gewinn. Das gilt oft auch für den Fall, dass der Jackpot in der höchsten Gewinnklasse mit sechs Richtigen plus Superzahl geknackt wurde.

Diese Methode erhöht die Lotto-Gewinnchancen enorm

Der Mathe-Professor Christian Hesse rät Lottospielern zu einer gewieften Methode, um die Gewinnchancen in den höchsten Gewinnklassen zu erhöhen. Er hat sie die „Vier-Systemzahlen-Methode“ genannt, die wie folgt funktioniert: Demnach sollte ein Lottospieler nicht nur auf einem Tippfeld des Spielscheins, sondern auf 23 Tippfeldern seines Lottoscheins Zahlen ankreuzen. Das hat naturgemäß zur Folge, dass die Kosten für den Spielschein auch entsprechend steigen. Auf diesen 23 Tippfeldern gilt es nun, vier beliebige Systemzahlen anzukreuzen. Zudem sollen im ersten Tippfeld als fünfte und sechste Zahl die 1 und 2 angekreuzt werden, auf dem zweiten Tippfeld die 3 und die 4, im dritten Tippfeld die 5 und die 6 und so weiter. Im 23. Tippfeld soll dann neben der 45 eine weitere Zahl angekreuzt werden, die nicht zu einer der vier Systemzahlen gehört.

Wenn bei der Ziehung der Lottozahlen nun die vier Systemzahlen gezogen werden, hat ein Spieler automatisch 22 mal vier Richtige und einmal zumindest sogar fünf Richtige. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit für fünf Richtige (ohne Superzahl) auf 1 zu 1.032. Für die Wahl der vier Systemzahlen rät Hesse, dass die Summe der vier Zahlen mindestens bei 164 liegen sollte. Zudem sollten Lottospieler die zuvor genannten Tipps berücksichtigen. Im besten Fall lässt sich so sogar der Jackpot in der höchsten Gewinnklasse mit sechs Richtigen plus Superzahl knacken.

Wähle die Zahlen nach dem Zufallsprinzip aus

Um sicherzugehen, dass du als Lottospieler nicht versehentlich gegen die genannten Ratschläge verstößt, sollten sie auf 49 Zettel jeweils eine Zahl zwischen 1 und 49 schreiben. Anschließend sollen die Zettel in eine Schale geworfen und kräftig durchgeschüttelt werden. Eine andere Person soll dann nach dem Zufallsprinzip sieben Zettel – sechs Zahlen plus Superzahl – auswählen, die dann auch auf dem Lottoschein angekreuzt werden. Wenn die gezogenen Zahlen gegen einen der bereits erwähnten Tipps verstoßen, werden die Zettel erneut in die Schale gelegt und das Prozedere wiederholt.

Es gibt aber auch weitere Möglichkeiten, seine Gewinnchancen beim Lotto zu erhöhen. Das gilt vor allem für Spieler, die sich auch für andere deutsche Lotterien als „6 aus 49“ interessieren. Bei ihnen ist der Jackpot in der höchsten Gewinnklasse zwar oft nicht so hoch wie bei der Lotterie „6 aus 49“, aber dafür sind die Gewinnchancen höher. Wie hoch die Gewinnchancen bei welcher Lotterie in Deutschland im Einzelnen sind, haben wir hier aufgelistet:

Name der Lotterie Gewinnchance Gewinnchance auf den Jackpot Höhe des Jackpots Lotto „6 aus 49“ 1 zu 31 1 zu 140 Millionen bis zu 45 Millionen Euro Eurojackpot 1 zu 26 1 zu 140 Millionen bis zu 120 Millionen Euro KENO 1 zu 3 1 zu 2,1 Millionen bis zu 1 Million Euro Glücksspirale 1 zu 9 1 zu 10 Millionen 10.000 Euro für 20 Jahre Freiheit+ 1 zu 8 1 zu 12,6 Millionen 250.000 Euro Sofortgewinn + 5.000 Euro monatlich für 15 Jahre Traumhauslotterie 1 zu 10 1 zu 4 Millionen Grundstück + Traumhaus im Wert von 1 Million Euro Fernsehlotterie 1 zu 5 1 zu 10 Millionen Monatlich 5.000 Euro oder bis zu 1,5 Millionen Euro Sofortgewinn SKL 1 zu 1,89 1 zu 3 Millionen 20 Millionen Euro NKL 1 zu 1,85 1 zu 22.781.250 Millionen 16 Millionen Euro Spiel 77 1 zu 10 1 zu 10 Millionen 177.777 Euro Super 6 1 zu 10 1 zu 1 Million 100.000 Euro Sportlotterie 1 zu 6 1 zu 10 Millionen bis zu 1 Million Euro Gewinnchancen bei deutschen Lotterien

Wer durch die Teilnahme an einer Lotterie Geld gewinnen möchte, aber gern höhere Gewinnchancen als beim Lotto-Klassiker „6 aus 49“ mit sechs Richtigen und Superzahl hätte, hat also die freie Wahl zwischen diversen anderen Lotterien. Dort liegen die Chancen, den Jackpot in der höchsten Gewinnklasse zu knacken, zum Teil deutlich höher.

Wie du deine Gewinnchancen beim Lotto erhöhen kannst und bei welchen anderen deutschen Lotterien neben dem Lotto-Klassiker „6 aus 49“ mit dem Ziel von sechs Richtigen plus Superzahl sich eine Teilnahme lohnt, haben wir in diesem Beitrag verraten. Aber welche Fehler sollte ich umgekehrt unbedingt vermeiden, um meine Gewinnchancen nicht rapide zu schmälern? Das erfährst du hier. <<<