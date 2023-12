Lotto-Gewinnabfrage: So findest du heraus, ob du Geld gewonnen hast – in NRW gibt’s einen dicken Haken

Jeden Mittwoch und Samstag aufs Neue warten viele Deutsche gespannt auf die Ziehung der Lottozahlen. Und damit ist stets die Frage verbunden: Habe ich den Jackpot in der höchsten Gewinnklasse mit sechs Richtigen plus Superzahl in der Lotterie „6 aus 49“ oder beim Eurojackpot geknackt? Doch auch wer beim Lotto „nur“ drei, vier oder fünf richtige Gewinnzahlen mit oder ohne Superzahl oder zwei richtige Gewinnzahlen mit Superzahl korrekt getippt hat, kann sich über eine Gewinnsumme freuen. Aber wie läuft das eigentlich mit der Lotto-Gewinnabfrage bzw. der Gewinnprüfung? Woher weiß ich, ob ich einen Lottogewinn erzielt habe? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt’s hier.

Lotto-Gewinnabfrage: Dicker Haken für Spieler in NRW

Grundsätzlich gilt für jeden Lottospieler natürlich: Er oder sie kann nach der Ziehung der Gewinnzahlen zu einer beliebigen Lotto-Annahmestelle gehen und dort den Spielschein oder die Spielquittung, etwa für die Lotterien „6 aus 49“ oder Eurojackpot vorlegen, wenn Lotto per Hand gespielt wurde. Dann erfolgt mithilfe des Spielscheins oder der Spielquittung in der Annahmestelle eine Gewinnprüfung durch die Mitarbeitenden – und schon weißt du durch diese zügige Lotto-Gewinnabfrage, ob und wie viel Geld du gewonnen hast.

Wem der Weg zu der Lotto-Annahmestelle im Kiosk oder am Büdchen zu umständlich ist, um herauszufinden, wie hoch die eigene Gewinnsumme in einer Gewinnklasse ist, hat auch die Möglichkeit, bequem von zu Hause oder unterwegs im Internet eine Lotto-Gewinnabfrage bzw. Gewinnprüfung zu machen. Diese Möglichkeit besteht übrigens nicht nur für Lottospieler, die ihren Lottoschein online ausgefüllt haben – es sei denn, du wohnst in Nordrhein-Westfalen (NRW) oder Niedersachsen, dann gibt es hier einen Haken (dazu später mehr).

Wer in einem der anderen 14 deutschen Bundesländer wohnt und Lotto per Hand gespielt hat, braucht für eine Lotto-Gewinnabfrage bzw. Gewinnprüfung lediglich die Website der Lottogesellschaft des jeweiligen Bundeslandes aufrufen (das gilt im Übrigen nicht für den Eurojackpot). Wer Lotto online gespielt hat, kann sich mit seinen Zugangsdaten anmelden und herausfinden, ob und welche Gewinnsumme man erzielt hat. In deinem Profil bekommst du dann deine Spielscheine, Buchungen und etwaige Gewinnsummen angezeigt. Ob und wie viel Geld du gewonnen hast, erfährst du, wenn die Gewinnquoten nach der Ziehung der Lottozahlen veröffentlicht werden. Dies erfolgt donnerstags und montags jeweils um 9 Uhr.

Ähnlich einfach ist die Lotto-Gewinnabfrage bzw. Gewinnprüfung für Spieler, die Lotto per Hand gespielt haben, aber dennoch online nachschauen möchten, ob sie gewonnen haben. Die meisten Lotteriegesellschaften bieten auf ihrer Website eine Lotto-Gewinnabfrage bzw. Gewinnprüfung online auch für Spieler an, die Lotto per Hand im Kiosk oder am Büdchen gespielt haben. Auf der Internet-Seite der Lotteriegesellschaft deines Bundeslands kannst du in eine Eingabemaske die Spielauftrags- bzw. Spielquittungsnummer eingeben – und schon erfährst du, ob und ggf. in welcher Gewinnklasse du mit deinen Gewinnzahlen gelandet bist und wie hoch deine Gewinnsumme beim Lotto ist.

Doch für Lottospieler aus NRW und Niedersachsen besteht diese Möglichkeit der Gewinnabfrage nicht, wenn sie Lotto per Hand gespielt haben. Sie können, anders als Lottospieler aus den übrigen 14 deutschen Bundesländern, keine Lotto-Gewinnabfrage online durch die einfache Eingabe ihrer Spielauftrags- bzw. Spielquittungsnummer machen. Über die Lotto-App und für registrierte Nutzer ist auch in NRW und in Niedersachsen eine Lotto-Gewinnabfrage bzw. Gewinnprüfung online möglich. Wer jedoch Lotto per Hand im Kiosk oder am Büdchen gespielt und dort seinen Spielschein abgegeben hat und nirgendwo online registriert ist, kann in NRW und Niedersachsen auch nur in einer der zahlreichen Lotto-Annahmestellen eine Lotto-Gewinnabfrage bzw. Gewinnprüfung starten.

Lotto-Gewinnsumme kann erst deutlich später abgeholt werden

Alternativ haben Lottospieler die Möglichkeit, eine automatisierte Benachrichtigung über die eigene Gewinnsumme für die Lotto-Gewinnabfrage bzw. Gewinnprüfung einzurichten. Diese muss nur einmal auf der Website der jeweiligen Landes-Lotteriegesellschaft aktiviert werden. Hierfür müssen Lottospieler ihre persönlichen Daten einmalig eingeben und die Option „Gewinnbenachrichtigung per E-Mail oder SMS“ auswählen.

Ähnlich verhält es sich beim Eurojackpot: Wer auf die beliebte europäische Lotterie setzt, kann ebenfalls eine Gewinnabfrage bzw. Gewinnprüfung online machen. Auf der Website vom Eurojackpot können Spieler die Gewinnzahlen ihres Spielscheins eintippen und so überprüfen, ob sie beim Eurojackpot eine Gewinnsumme erspielt haben – und womöglich sogar den Jackpot in der höchsten Gewinnklasse geknackt haben.

Wer tatsächlich bei der Lotto-Gewinnabfrage bzw. Gewinnprüfung erfährt, dass er oder sie einen Lottogewinn erzielt hat – und im besten Fall sogar den Jackpot mit sechs Richtigen plus Superzahl in der höchsten Gewinnklasse der Lotterie „6 aus 49“ oder beim Eurojackpot geknackt hat – braucht sich nicht zwingend beeilen, um die Gewinnsumme abzuholen: Ein Lotto-Gewinn kann vom ersten Werktag nach der Ziehung der Gewinnzahlen bis zu 13 Wochen, also mehr als drei Monate, später noch abgeholt werden. Kleinere Gewinnsummen können direkt in der Lotto-Annahmestelle oder der Lotto-Zentrale deines Bundeslands ausgezahlt werden. Wichtig dabei: Bitte hebe am besten sowohl deinen Spielschein als auch deine Spielquittung gut auf, damit deine Gewinnsumme ordnungsgemäß ausgezahlt wird.

Wenn du eine größere Gewinnsumme erspielt hast – und vielleicht sogar den Jackpot mit sechs richtigen Gewinnzahlen plus Superzahl in der höchsten Gewinnklasse der Lotterie „6 aus 49“ oder beim Eurojackpot geknackt hast – solltest du dich bei der Lotto-Zentrale der Lotteriegesellschaft deines Bundeslands melden. Anschließend wird die Gewinnsumme auf dein Konto überwiesen. Dieses Vorgehen gilt für alle Lotto-Gewinnsummen in den höheren Gewinnklassen. Auch hier gilt: Bitte unbedingt Spielschein und Spielquittung aufbewahren!

Wie du eine Lotto-Gewinnabfrage bzw. Gewinnprüfung beispielsweise für die Lotterien „6 aus 49“ oder Eurojackpot online oder in einer Lotto-Annahmestelle machen kannst und welche Haken es dabei in NRW und Niedersachsen zu beachten gilt, haben wir nun erklärt. Aber wie gewinne ich (möglichst viel Geld) im Lotto? Mit diesen Tricks vergrößerst du deine Gewinnchancen beträchtlich. <<<