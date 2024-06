Lotto-König Chico: Deutschland oder Türkei – Wem drückt der Dortmunder mehr die Daumen?

Bei der EM 2024 (14. Juni bis 14. Juli) hat Lotto-König Chico, mit bürgerlichem Namen Kürsat Yildirim, gleich zwei heiße Eisen im Feuer. Als Deutsch-Türke drückt er dem DFB-Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann und der türkischen National-Elf die Daumen.

In der Gruppenphase der EM 2024 gehen sich die beiden Lieblings-Mannschaften von Lotto-König Chico noch aus dem Weg. Doch im Achtelfinale könnte es zu einem direkten Aufeinandertreffen kommen. Wem hält der Dortmunder dann die Treue?

Lotto-König Chico: Deutschland oder Türkei?

Wenn Deutschland gegen Schottland das Eröffnungsspiel bestreitet, wird Chico nicht in München im Stadion sitzen. Dafür jedoch bei allen drei Gruppenspielen der Türkei – schlägt das Herz des Dortmunders etwa mehr für die Türkei? „Ich drücke beiden Mannschaften die Daumen“, stellte der 42-Jährige klar. Immerhin wird er auch im Signal Iduna Stadion sitzen, wenn Deutschland gegen die Schweiz spielt.

Bei dem letzten Gruppenspiel der Deutschen wird sich auch entscheiden, welchen Gruppen-Platz die Nagelsmänner belegen. Sollte die Türkei in der Gruppe F als Gruppensieger hervorgehen und Deutschland in der Gruppe A als bester Drittplatzierter es gerade noch in die K.O.-Phase geschafft haben, dann könnten Deutschland – Türkei frühestens im Achtelfinale aufeinandertreffen.

DER WESTEN wollte es von dem Multi-Millionär genau wissen. Welchem Team hält er im Ernstfall die Treue?

Lotto-König Chico drückt bei der EM 2024 Deutschland und der Türkei die Daumen. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

ER ist Chicos Lieblings-Spieler bei der EM 2024

„Für beide. Wie soll ich es sagen: Ich habe zwei Herzen in meiner Brust. Ich stehe genau in der Mitte und könnte mich wirklich nicht entscheiden.“ Wenn es um seinen Lieblings-Spieler des Turniers geht, dann hat die Türkei jedoch die Nase vorne. „Arda Güler. Aber nicht, weil er als Türke mein Landsmann ist, sondern weil er mit 19 Jahren bei Real Madrid einfach sensationell Fußball spielt.“

