Dortmund: Vor Türkei-Spiel machen Videos die Runde – Fans flehen um Gnade

Am Dienstag (18. Juni) ist es so weit. Dann startet die Türkei endlich in die EM 2024. Beim Auftaktspiel gegen Georgien erwartet Dortmund wohl eines der emotionalsten Spiele der Vorrunde.

Die Türkei kann dabei auf massiven Support der ihrer Diaspora im Ruhrgebiet zählen. Und für Georgien ist es das erste EM-Spiel überhaupt. Die Emotionen dürften also überkochen. Apropos kochen. Es könnte das Fan-Thema dieses Turniers werden, wie mehrere Videos belegen. Es begann in Dortmund und sollte sich in Düsseldorf fortsetzen.

Dortmund: Irre Fan-Videos vor Türkei-Spiel

Dortmund ist bereits das zweite Mal Austragungsort bei dieser EM. Schon am Samstag traf Italien im ersten Gruppenspiel auf Albanien (2:1). Vor dem Duell sollte es auf den Straßen zu irren Szenen kommen. Es zeigt Fans der albanischen Nationalmannschaft, die sich gegenüber der Kneipe „Hubert’s“ vor Italien-Fans aufbauen.

+++ England-Fan probiert deutsche Spezialität in Dortmund – und muss würgen! „Gestört“ +++

Als diese erkennen, was ein Fan in der Hand hält, betteln die Italiener um Gnade. Einer fällt sogar auf die Knie und faltet seine Hände zusammen. Doch es hilft alles nichts. Der Albaner zieht seinen Plan durch. In der Hand hält er eine Packung Spaghetti, öffnet sie und macht das, was in Italien als Todsünde gilt: Er bricht die langen Nudeln in zwei Hälften – unter großem Gelächter und Jubel – auf beiden Seiten.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein herrlicher Moment, der zeigt: Fußball ist nicht nur Hooligan-Schlägerei in Gelsenkirchen (mehr hier >>>), sondern ganz häufig auch Völkerverständigung.

Only-Fans-Models aus England kopieren Gag

Zu einer ähnlichen Szene kam es am Montag auch in Düsseldorf. Vor dem Duell zwischen Frankreich und Österreich wollten zwei englische Fans den Gag aus Dortmund kopieren. Bewaffnet mit zwei Baguettes in der Hand stellten sich die beiden Only-Fan-Models Leah Ray und Astrid Wett provokativ vor französische Fans und brachen das klassische französische Brot in zwei Hälften.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Nummer war zugegebenermaßen weniger umjubelt als die in Dortmund. Das Thema Baguette-Brechen ist in der Vergangenheit schließlich weniger hochgekocht worden als das in Italien verschriene Zerteilen von Spaghetti.

Mehr Themen:

Sei es wie es sei. Vielleicht sind wir trotzdem Zeuge eines Running-Gags der EM. Bleibt nur die Frage, welche Speisen wohl als Nächstes in Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Köln und Co. zerbrochen werden…