Dortmund: Hammer vor Türkei-Spiel ++ Public-Viewing abgesagt ++ Stadt mit dringender Warnung an Fans

Es hätte alles so schön werden können. Am Dienstag (18. Juni) trifft die Türkei in ihrem ersten Gruppenspiel bei der EM 2024 in Dortmund auf Georgien. Die türkische Diaspora im Ruhrgebiet fieberte auf ein wahres Fußballfest vor der eigenen Haustür hin.

Doch jetzt hat die Stadt Dortmund die geplanten Public-Viewing-Veranstaltungen am Friedensplatz und im Westfalenpark schweren Herzens abgesagt. Grund dafür sind die schweren Unwetter-Warnungen für NRW, die schon am Vortag für Furore sorgte. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit einer Schwergewitterlage. Selbst die Bildung von Tornados schließen die Meteorologen nicht aus (mehr dazu hier >>>).

Dortmund: Fan-Warnung vor Türkei-Spiel

Die Stadt Dortmund hat sich die Entscheidung nach eigenen Angaben nicht leicht gemacht. Als Veranstalterin habe sich im Vorfeld mit Feuerwehr, Sicherheitsbehörden und Meteorologen ausgetauscht und die Lage über Stunden intensiv beurteilt. „Sie kommen zu dem Schluss, dass die Veranstaltungsorte bei diesen Vorhersagen nicht sicher betrieben werden können.“

Mehr zur EM 2024: Dortmund: Vor Türkei-Spiel machen Videos die Runde – Fans flehen um Gnade

Ein weiterer Punkt bei den Überlegungen. Es sei nötig, ausreichende Vorkehrungen zu treffen, um unter anderem die Technik vor Ort so zu schützen, dass ein Weiterbetrieb an den folgenden Tagen der EM 2024 möglich sei. Alle Fans, die kein Ticket für das Spiel zwischen der Türkei und Georgien ergattern konnten, werden wegen der drohenden Schwergewitterlage dringend gebeten, zu Hause zu bleiben, teilte die Stadt Dortmund am Dienstagmorgen mit.

+++ Dortmund: England-Fan probiert deutsche Spezialität – und muss würgen! „Gestört“ +++

Dortmund nicht die erste Stadt

„Dortmund hat sich auf sehr auf eine große Fan-Party mit zehntausenden türkischen und georgischen Fans in der Stadt gefreut und vorbereitet“, so Martin Sauer. Aber der Beauftragte der Stadt Dortmund für die EM 2024 fügt hinzu: „Die Sicherheit der Fans in unserer Stadt hat für uns aber Priorität.“

Mehr Themen:

Vor Dortmund hatte bereits die Stadt Düsseldorf mitgeteilt, dass die Fan-Zones am Dienstag dicht bleiben. Ob weitere Städte folgen, erfährst du hier im Newsblog >>>

Erst am Montag hatte die Stadt Dortmund mitgeteilt, dass das Public-Viewing am Freitag nicht wie geplant stattfinden kann. Mehr dazu hier >>>