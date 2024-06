Wetter in NRW: Nächste Sommer-Klatsche! „Nicht in Sicht“

Wann kommt er denn nun endlich offiziell, der Sommer 2024? Diese Frage scheinen sich aktuell viele Menschen zu stellen. Statt uns Sonne satt zu bescheren, bringt uns das Wetter in NRW aktuell nur einen Regenschauer nach dem nächsten. Um die Sonnenstunden abzuzählen, braucht es momentan noch nicht mal eine Hand.

Statt Sommer-Wetter stehen die Zeichen in NRW und anderen Teilen des Landes gerade auf Schwergewitter-Lagen (mehr dazu liest du hier >>>). Und das dürfte auch erst mal so bleiben, darf man Diplom-Meteorologe Dominik Jung vertrauen.

Wetter in NRW mit nächster Sommer-Absage!

Bereits am Dienstag (18. Juni) könnte es in NRW und der Landesmitte „ziemlich ruppig werden“, so Jungs Prognose. Dann sind sogar immer wieder heftige Schauer und Gewitter mit Unwetter-Potenzial möglich. Im Südosten des Landes könnte es dann sogar noch dicker kommen. Hier lauern bis Dienstagabend Sturzflutgefahr, Hagel und vieles mehr.

Aber dürfen wir hoffen, dass sich an der brisanten Wetter-Lage in NRW in naher Zukunft etwas ändert? „Eine größere sommerliche Wetter-Phase scheint in den nächsten zwei Wochen erst mal nicht in Sicht zu sein“, muss uns der „wetter.net“-Experte den Zahn ziehen.

Regenstreifen in NRW „mit Vorsicht zu genießen“

Für nasse Füße sorgt bis Samstag auch ein hartnäckiger Regenstreifen über NRW. 70 bis 80 Quadratmeter Regen könnten dann drin sein. „Alles mit Vorsicht zu genießen“, warnte auch Dominik Jung in seinem aktuellen Video von Montagabend (17. Juni).

Bis mindestens 3. Juli wird uns die kühlere und nassere Wetter-Lage im Griff behalten. „Wer die große Hitze erwartet, den muss ich enttäuschen“, erteilt Jung allen ommer-Fans aus NRW eine eindeutige Absage. Noch mehr erfährst du in seinem aktuellen Video bei „wetter.net“ >>>.