Wetter in NRW: Experten warnen vor Mega-Gefahr – plötzlich „kippt es gewaltig“

Das Wetter in NRW hält uns dieser Tage mächtig auf Trab. Dichter Nebel sorgte schon am Freitag (17. Januar) für Chaos in Teilen des Landes, legte etwa den Betrieb am Flughafen Dortmund komplett lahm (mehr dazu hier >>>).

Auch am Wochenende sollte der Nebel Autofahrern in NRW wieder das Leben schwer machen. Anfang der Woche droht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge schon die nächste Gefahr.

Wetter in NRW: Experten warnen vor Glatteis!

Es war eine mächtige Rutschpartie, die zahlreiche Autofahrer am Sonntag in Marl überrascht hat. Industrieschnee aus dem Chemiepark Marl sorgte dafür, dass der danebenliegende Abschnitt der A52 plötzlich in weiß gehüllt wurde. Zahlreiche Autofahrer waren von der plötzlichen Schnee-Glätte komplett überrumpelt und kamen ins Schleudern (hier mehr zu dem Wetter-Phänomen >>>).

Die Experten des DWD warnen auch zu Beginn der Woche vor glatten Straßen in NRW. Denn die Temperaturen sinken in den Nächten auf Dienstag, Mittwoch und Donnerstag in weiten Teilen des Landes wieder unter den Gefrierpunkt. Der weiter vorherrschende dichte Nebel und mancherorts gefrierender Sprühregen führt den DWD-Meteorologen zu gefährlichen Straßenverhältnissen. Teilweise droht Glatteis! Doch wie lange hält dieser Spuk noch an?

Wetter-Experte: „Es kippt gewaltig“

Nach Angaben von Dominik Jung müssen wir noch bis Mittwoch mit dem dichten Nebel in NRW rechnen. Das habe mit der aktuellen Hochwetterlage zu tun, durch die kaum Bewegung in der Atmosphäre sei. „Wenn es keine Luftbewegung gibt, kann sich in ruhigen Nächten auch vermehrt Nebel bilden“, so der Wetter-Experte gegenüber DER WESTEN.

Der Nebel sorgt nicht nur für schlechte Sicht. Die frostigen Temperaturen lassen ihn gefrieren und sorgen dann für glatte Straßen. Autofahrer dürften außerdem fluchen, weil die Scheiben ihrer Autos in der Nacht extrem vereisen. Doch ab Mittwoch (22. Januar) dürfte damit Schluss sein. Denn dann ist plötzlich Schluss mit der Hochdruck-Wetterlage. „Es kippt gewaltig“, kündigt Dominik Jung („wetter.net„) an. Heißt im Klartext: Die Temperaturen steigen, es fällt wieder Regen und der Nebel der letzten Tage verflüchtigt sich.