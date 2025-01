Ruhrgebiet: Partei lockt vor Bundestagswahl mit Gratis-Döner – „Widerlich“

Am 23. Februar ist es so weit. Dann steht die Bundestagswahl 2025 an. Ob Bürgergeld, Rente oder Inflation – die neue Bundesregierung muss sich mit zahlreichen Herausforderungen beschäftigen, um dem zunehmenden Unmut der Wählerinnen und Wähler entgegenzutreten.

Auch die FDP will dabei eine Rolle spielen. Nach dem Ampel-Aus gehen die Liberalen im Ruhrgebiet mit einer ungewöhnlichen Aktion auf Stimmenfang. So verspricht die Partei bei einer Wahlkampf-Veranstaltung in Hattingen Gratis-Döner. Die Reaktionen darauf könnten unterschiedlicher nicht sein.

Ruhrgebiet: FDP lockt Wähler mit Gratis-Döner

„Heute Döner, morgen Wachstum.“ Unter diesem Motto lädt die FDP am Samstag (25. Januar) um 12.30 Uhr zum Youssef Grill in Hattingen (Heggerstraße 49) ein. Wer dem Aufruf der Liberalen in die Ruhrgebiets-Stadt folgt, dem winkt ein Gratis-Imbiss: „Die ersten 300 Döner sind umsonst!“, heißt es auf einem Werbeplakat.

„Die steigenden Preise, auch für alltägliche Dinge wie Döner, sind ein deutliches Zeichen für die herausfordernde wirtschaftliche Lage in Deutschland“, erklärt FDP-Kandidatin Anna Neumann gegenüber „Ruhrkanal-News“. Viele Menschen würden die Auswirkungen im Alltag spüren. Mit der Aktion wolle man nicht nur auf die Unsicherheit in der Wirtschaft aufmerksam machen, sondern im direkten Austausch mit Wählerinnen und Wählern ins Gespräch kommen. Doch schon im Vorfeld gibt es kritische Stimmen.

Gratis-Döner sorgt für Unmut: „Dümmlich, primitiv und widerlich“

„Krieg vor der Haustür, Brücken, Schulen, Straßen marode, alles geht vor die Hunde. Aber Gott sei Dank. Es reicht noch für 300 Döner“, schimpft ein Bürger in den Sozialen Medien über die Prioritäten bei der FDP. „Wie dümmlich, primitiv und widerlich ist das denn?“, fragt ein anderer scharf. Doch das lassen nicht alle auf sich sitzen. „Digga, du kannst mir keinen Gratis Döner schlecht reden“, findet einer und fragt: „Und warum auch? Döner ist Liebe.“

„Es gibt kostenlose Döner und darüber wird noch gemeckert. Kannste dir nicht ausdenken. Coole Aktion – Lokales wird auch noch unterstützt. Top!“, lobt auch ein anderer. Anna Neumann selbst hat die Aufregung im Netz selbst registriert und jubelt über das große Interesse an der Aktion. „Wir haben uns in diesem Wahlkampf das Ziel gesetzt, einen deutlich kreativeren Wahlkampf zu machen. Immer derselbe 0815-Wahlkampf ist vollkommen aus der Zeit gefallen und überzeugt zurecht nur noch wenige“, so die FDP-Politikerin, die sich auf einen regen Austausch in Hattingen freut.

