Wetter sorgt für Chaos in NRW ++ Flughafen lahmgelegt ++ Düstere Aussichten

Das Wetter in NRW bringt am Freitag (17. Januar) plötzlich alles durcheinander. Wegen extremen Nebels ist der Flughafen Dortmund ab den Mittagsstunden komplett lahmgelegt worden. Das bestätigte eine Sprecherin auf Nachfrage von DER WESTEN.

Demnach waren wegen der extremen Wetterlage ab Mittag keine Landungen mehr möglich. Ankommende Maschinen seien auf andere Flughäfen in NRW umgeleitet worden, etwa nach Paderborn, Münster oder Köln. Flüge ab dem Dortmunder Flughafen mussten kurzfristig annulliert werden. Die Aussichten für den Rest des Tages machten den Verantwortlichen wenig Hoffnung auf Besserung.

Wetter-Chaos in NRW: „Eher schlimmer als besser“

Denn Wetter-Experten teilten dem Flughafen-Team mit, dass es auch Richtung Abend nicht aufklaren werde. Man habe die Prognose erhalten, „dass es mit dem Nebel eher schlimmer als besser wird“, so ein weiterer Flughafen-Sprecher gegenüber den „Ruhrnachrichten“.

++ Flughafen Dortmund: Es ist offiziell! Passagiere müssen sich darauf einstellen ++

Bis zum Nachmittag seien 12 Flüge wegen der Wetterlage in NRW umgeleitet oder gestrichen worden, teilte die Flughafen-Sprecherin gegenüber DER WESTEN mit. Sollte auch am Abend kein Flugverkehr möglich sein, kämen sieben weitere Verbindungen zu. Die Situation werde allerdings stetig neu bewertet. Und das in erster Linie von den Piloten selbst.

++ Wetter in NRW: Experte mit deutlicher Absage – „So wird das nix werden“ ++

Piloten drehen am Flughafen Dortmund ab

Wie die Flughafen-Sprecherin erklärte, würden Piloten in der Regel den Zielflughafen ansteuern und sich vor Ort ein Bild von der Lage machen. Wenn die Sichtverhältnisse derart bescheiden sind wie an diesem Freitag, drehen Piloten ab und nehmen Kontakt zu ihren Airlines auf. In Absprache mit der Flugsicherung werde dann ein alternativer Zielflughafen ermittelt.

Mehr Themen:

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Freitag in Teilen von NRW vor dichtem Nebel. Bis Samstag (10 Uhr) sei dadurch die Sicht in Teilen des Landes extrem eingeschränkt. Die Rede ist von Sichtweiten unter 150 Metern. Außerdem hat der DWD am Freitag eine amtliche Glätte-Warnung bis Samstagvormittag herausgegeben. Autofahrer sollten also in den Abend- und Nachtstunden besonders vorsichtig fahren.