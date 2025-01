Wetter-Phänomen sorgt für Chaos auf Autobahn in NRW – plötzlich fällt Schnee an genau dieser Stelle

Das Wetter hat Autofahrern in NRW das Leben in den vergangenen Tagen immer wieder extrem schwer gemacht. Grund dafür war dichter Bodennebel, der die Sicht auf vielen Straßen und Autobahnen teilweise extrem eingeschränkt hat.

Am Sonntagabend (19. Januar) sollte jedoch ein ganz anderes Wetter-Phänomen die Bedingungen auf einer Autobahn in NRW extrem gefährlich machen. Autofahrer wurden davon auf einem kleinen Teilstück der A52 komplett überrumpelt.

Wetter-Phänomen sorgt für Chaos auf NRW-Autobahn

Als wäre der Nebel nicht schon Herausforderung genug gewesen. Die fallenden Temperaturen haben am Sonntagabend dazu geführt, dass plötzlich Schnee auf einem Teilstück der A52 bei Marl herunterkam. Dabei sollte es den Wetter-Vorhersagen zufolge doch eigentlich trocken bleiben (mehr dazu hier >>>).

Allerdings war es auch kein echter Schnee, der in dem Abschnitt der Autobahn herunterkam. Stattdessen handelte es sich um sogenannten Industrieschnee aus dem Chemiepark Marl. Hier entsteht bekanntermaßen reichlich Wasserdampf, der in die Umgebungsluft abgegeben wird. Bei bestimmten Wetter-Verhältnissen kann daraus Schnee werden.

Industrieschnee überrascht Autofahrer

Genau die richtigen Verhältnisse für dieses Phänomen sollten am Sonntagabend eintreten. Bei Temperaturen unterhalb des Gefrierpunkts gefror der Wasserdampf zu kleinen Schneekristallen. Der Wind stand dabei so ungünstig, dass der Industrieschnee genau über der A52 herunterkam und die Autobahn in eine weiße Hülle tauchte.

Viele Autofahrer hatten die plötzliche Rutschpartie nicht kommen sehen. Gleich mehrere Fahrzeuge kamen in der Folge ins Schleudern, krachten in Warnbaken einer Baustelle vor Ort. Die Polizei forderte umgehend den Winterdienst an und warnte Autofahrer vor der Gefahrenstelle.

Ein Wetter-Phänomen sorgte für Gefahr auf der A52 in NRW. Foto: 7aktuell.de/Marc Gruber

Nach Informationen von DER WESTEN soll es keine Verletzten gegeben haben. Ein Auto soll nach einer Kollision nicht mehr fahrbereit gewesen sein.