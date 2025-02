Wetter in NRW: Plötzlich Starkregen, Gewitter und sogar Schnee! Jecken schauen genau hin

Was für ein Hin und Her beim Wetter in NRW. Am vergangenen Wochenende kratzten die Temperaturen noch an der 20-Grad-Marke. In der letzten Februar-Woche droht hingegen schon wieder Schnee in NRW!

Schon am Dienstag (25. Februar) geht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Teilen von NRW die Post ab. Jecken interessiert aber vor allem die Wetter-Lage zum Start des Straßenkarnevals. Und auch dabei drohte es, ungemütlich zu werden.

Wetter in NRW nimmt Fahrt auf

Der Dienstag startet vielerorts noch so wie die vergangenen Tage: reichlich Sonnenschein und dabei vergleichsweise mild. Im Tagesverlauf können die Temperaturen auf bis zu 14 Grad steigen. Doch später wird es zunehmend turbulenter.

So drohen im Südwesten des Landes ab dem späten Nachmittag die ersten Schauer. Laut den DWD-Meteorologen kann es örtlich sogar gewittern. Am Abend befürchten die Experten vereinzelt Starkregen mit bis zu 15 Litern Regen pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit. Und das ist noch nicht alles.

Wieder Schnee in NRW

Denn im Laufe der Woche gehen die Temperaturen langsam wieder merklich in den Keller. Schon in der Nacht von Mittwoch (26. Februar) auf Donnerstag müssen wir im Bergland wieder mit Schnee und entsprechender Glätte rechnen. Und auch die Weiberfastnacht wird ungemütlich. Zwar zieht der angesagte Regen am Vormittag zunächst Richtung Osten ab. Doch ab den Nachmittagsstunden müssen Jecken erneut mit Regen- oder Graupelschauern rechnen.

Die gute Nachricht für Freunde des bunten Karnevals-Treibens: Den Berechnungen der DWD-Meteorologen zufolge sollen nur noch am Freitag vereinzelt Regenschauer herunterkommen. Bis Rosenmontag soll es dann weitgehend trocken in NRW bleiben. Und auch die Temperaturen sollen dann wieder merkbar steigen. An Rosenmontag sollen in Teilen von NRW sogar wieder zweistellige Werte drin sein. Die Kostüme müssen also dann weniger regenfest sein als die zur Weiberfastnacht.