Lotto-Chico: Eklat bei „Promis unter Palmen“ – „Ich will, dass er geht“

Uff. Lotto-Millionär Chico hat in der zweiten Folge „Promis unter Palmen“ erneut mächtig Stress. Nach dem heftigen Streit mit Lisha Savage in der ersten Episode herrscht schon wieder dicke Luft.

Dieses Mal ist der Dortmunder mit Kim Virginia aneinandergeraten. Nach einem verbalen Schlagabtausch kommt es Ende der zweiten Episode zu einer Szene, die das Fass zum Überlaufen bringt. Die 29-Jährige fordert daraufhin Chicos Rauswurf. Sein Manager findet dafür im Gespräch mit DER WESTEN deutliche Worte.

Lotto-Chico: Eklat bei „Promis unter Palmen“

Die Sache hatte sich angedeutet. Schon in der gemeinsamen Challenge fauchen sich Chico und Kim Virginia an. Letztere gibt nach einer zunächst starken Performance auf. Ihr Team fühlt sich im Stich gelassen. Es fallen die ersten fiesen Worte. „Sie sagt zu mir ‚Halt die Fresse‘, was glaubt die, wer die ist. (…) Die denkt, die ist was, diese Schabracke“, regt sich Chico auf.

Später will der Lotto-Glückspilz die Wogen glätten, geht auf den Reality-Star zu: „Ich hab übertrieben. Ich entschuldige mich. Manchmal kommt es bei mir so hoch. 25 Jahre sind die Leute mit mir so umgegangen.“ Kim Virginia zeigt da noch Verständnis für die aufbrausende Art des Dortmunders: „Ich check das bei dir. Ich bin ja auch so.“

Chico will vermitteln – dann knallt es

Die Szene scheint abgehakt, zumal die ständigen Pöbeleien zwischen Iris Klein und ihrer neu in die „Promis unter Palmen“-Villa eingezogenen Intimfeindin Yvonne Woelke ohnehin alles überschatten. Als die sich plötzlich einmal normal austauschen, lobt Chico die beiden für ihren Umgang miteinander.

Aber plötzlich mischt sich Kim Virginia ein: „Doch beleidigt euch ein bisschen, meine Süßen.“ Und Chico nimmt den Ball auf: “Darf ich anfangen?“, fragt er und lästert über Kim Virginia: „Guck mal, wie alt die ist und wie sie aussieht.“ Die Abhandlung über ihr Aussehen und ihre Perspektiven für die Zukunft provozieren die 29-Jährige berechtigterweise. „Am Anfang war es lustig und irgendwann dachte ich mir: ‚Okay, jetzt halt’s Maul.““ Doch dann passiert es.

Chico greift Kim Virginia mit der Hand ins Gesicht, offensichtlich im Spaß gemeint. Doch die wertet die Situation komplett anders, fragt: „Hast du mir gerade einen in die Schnauze gehauen?“ Der verkennt den Ernst der Lage und kassiert nicht nur heftige Beleidigungen. Und nicht nur das. Die 29-Jährige konfrontiert den Sender zum Ende der Folge: „Chico hat mir gerade ins Gesicht gehauen. Ich will, dass er geht!“ Rumms!

So reagiert Chicos Manager

Wie es weitergeht, erfahren die Zuschauer erst in der dritten Folge (ab Montag, 24. Februar bei Joyn). Den ganzen Wirbel um die Szene kann Patrick Schillgalies jedenfalls nicht verstehen: „Chico hat ihr offensichtlich nur ins Gesicht gefasst und sie hat versucht, Chico dafür aus dem Haus zu bekommen und wie die Mädels es dort mehrfach versuchen, Sendezeit zu erhaschen“, fasst der Manager des Lotto-Millionärs zusammen und weiter: „Der Plan hat offensichtlich aber nicht geklappt und die laufenden Kameras zeigen sehr klar, was wirklich passiert ist.“

Das Tischtuch zwischen dem Dortmunder und der Mannheimerin scheint jedenfalls zerschnitten, wie Schillgalies unterstreicht: „Chico hat die gute Dame längst vergessen und genießt sein Leben als Unternehmer, Investor und Lotto-Millionär“.