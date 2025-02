Lotto-Chico: Klares Urteil nach „Promis unter Palmen“ – „Noch schlimmer“

Das hat sich Kürsat Yildirim, alias Chico aus Dortmund, vor ein paar Jahren wohl nicht träumen lassen. Der Lotto-Millionär hatte am Montag (17. Februar) bei „Promis unter Palmen“ seinen ersten Auftritt in einem Reality-Format – also eine ordentliche Portion Ruhrpott bei Sat.1.

Passend dazu gibt’s bei DER WESTEN die Talkserie „Pommes unter Palmen“ (siehe oben im Video). Darin erfährst du, wie sich Chico auf der thailändischen Insel geschlagen hat. Doch was sagen die Fans zum Auftritt des Lotto-Königs aus Dortmund?

Lotto-Chico bei „Promis unter Palmen“: „Wenigstens authentisch“

Gleich in der ersten Episode flogen bei „Promis unter Palmen“ mächtig die Fetzen. Mittendrin auch Chico, der mit Lisha Savage aneinander geriet (mehr dazu hier >>>). Letztere bekam vor allem für ihren Umgang mit Janina Youssefian ordentlich ihr Fett weg.

Auch über Chico lässt sich der ein oder andere aus. Doch ein Großteil der Fans bricht eine Lanze für den ehemaligen Kranfahrer mit der kriminellen Vergangenheit. Hier ein paar ausgewählte Kommentare aus dem Netz:

„Ach der Chico ist schon cool, hört auf neidisch zu sein, Leute“

„Richtig sympathisch, hätte ich nicht erwartet“

„Er ist so wie er ist, wenigstens authentisch“

„In den ersten beiden Folgen hat er sich gut geschlagen für ein Reality-Debüt“

Chico „zu schade für dieses Format“

„Er kommt halt ehrlich rüber, weil er es von unten nach oben geschafft hat und offen damit umgeht“, findet ein weiterer Zuschauer und ist sich sicher: „Er gehört definitiv ins öffentliche Rampenlicht.“ Doch nicht alle seiner Fans können verstehen, dass der 44-Jährige eben diese Art von Rampenlicht sucht: „Chico, bist doch viel zu schade für dieses Format“, findet einer.

Mehr Themen:

Manch ein Chico-Fan schaut das Format wegen des Dortmunders sogar zum ersten Mal. Die ständigen Konflikte zwischen den Kandidaten scheinen dabei viele zu irritieren. „Joyn“-Abonnenten können seit Montag (17. Februar) beim Streamingdienst schon sehen, wie es weitergeht. Einer kündigt an: „Die zweite Folge wird noch schlimmer! Aber Chico bleibt sympathisch.“