Lotto-König Chico: „Nicht menschlich“, was er bei „Promis unter Palmen“ durchmachen muss

Sein Name war bis vor zweieinhalb Jahren höchstens in der Dortmunder Nordstadt ein Begriff. Nach seinem Lotto-Jackpot im Herbst 2022 kennt ihn ganz Deutschland: Was Kürsat Yildirim, alias Chico, so treibt, verfolgen mittlerweile täglich hunderttausende Fans bei Instagram.

In verschiedenen Formaten ist der Multimillionär bereits aufgetreten. 2025 feiert Chico nun seine Premiere im Reality-TV – und zwar bei „Promis unter Palmen“. Gleich in der ersten Episode flogen dabei die Fetzen – mittendrin der Lotto-Glückspilz.

Lotto-Chico fetzt sich bei „Promis unter Palmen“

Es hätte alles so entspannt sein können. Ein weißer Sandstrand im thailändischen Pukhet, eine traumhafte Villa und exklusive Verpflegung. Doch statt die Vorzüge der idyllischen Insel zu genießen, gehen sich die Kandidaten bei „Promis unter Palmen“ mächtig an die Gurgel.

Allen voran Lisha Savage, die nicht lange braucht um ihre Ansage „Ich hasse Menschen“ zu untermauern. Die Youtuberin legt sich beinahe mit dem gesamten Cast an. Besonders Janina Youssefian bekommt dabei mächtig ihr Fett weg. Aber auch mit Chico gerät die ehemalige Teilnehmerin vom „Sommerhaus der Stars“ gehörig aneinander.

Sie wirft dem Lotto-König Frauenfeindlichkeit vor und provoziert ihn selbst, indem sie ihn nachäfft. Dann platzt es aus Chico heraus: „Leg dich nicht mit mir an, ich kann auch ekelhaft werden.“ Sie kontert: „Übertreib deine Aussagen nicht.“ Doch Chico kann die andauernden Angriffe nicht mehr ertragen: „So eine Schreckschraube habe ich noch nie gesehen.“

Chico klagt: „Nicht menschlich“

Ausgerechnet die beiden werden bei der ersten Challenge Kapitäne ihrer Teams. Weil Chicos Team verliert, muss er zwei Leute aus seinem eigenen Team nominieren, von denen einer die Villa sofort verlassen muss.

Ein Moment, der selbst bei Lisha Mitleid hervorruft. „Boah, das ist so eine ekelhafte Aufgabe. Das tut mir so Leid, Mann. Boah, aus deinem eigenen Team, Bro.“ Und auch Chico kann nicht glauben, dass er Mitglieder seines eigenen Teams ans Messer liefern muss: „Das ist nicht menschlich. Das hat mich so weggehauen.“

Wen Chico nominiert hat und wer schließlich in der ersten Folge „Promis unter Palmen“ rausfliegt, erfährst du am Montag ab 20.15 Uhr bei Sat.1 oder online bei Joyn.