Lotto-König Chico posiert plötzlich mit leichtbekleideter Frau – was ist da denn los?

Kürsat Yildirim, alias Chico aus Dortmund, ist Single. Nach dem Beziehungs-Aus mit der Dortmunder Polizistin Candice Newgas ist der Lotto-Millionär auf der Suche nach einer neuen Frau an seiner Seite. Wie schwer ihm das Single-Leben fällt, hat der Dortmunder in der Vergangenheit bereits eindringlich betont (mehr dazu hier >>>).

Zwar gab es rund um Weihnachten schon Gerüchte über eine mögliche neue Partnerin an seiner Seite (hier mehr Details >>>). Doch noch immer warten die Fans auf ein neues Gesicht an Chicos Seite. Jetzt zeigte sich der Lotto-Glückspilz plötzlich mit gleich zwei Damen in der Öffentlichkeit – eine davon legte einen ganz besonderen Auftritt hin.

Lotto-Chico und seine Melody

Jetzt ist Chico richtig angekommen im großen TV-Zirkus. Am Montag (10. Februar) zog es den ehemaligen Kranführer aus Dortmund zur Premiere von „Promis unter Palmen“ in Berlin. Bei Sat.1 wird der Multimillionär ab Montag (17. Februar) das erste Mal in einem Reality-Format zu sehen sein.

Schon vor dem offiziellen Foto-Shooting vor ein paar Wochen wurde deutlich, mit wem er sich dabei offensichtlich besonders gut verstanden hat: Melody Haase. Vor der Premiere der dritten Staffel des Reality-Formats traf sich Chico unter anderem mit der ehemaligen DSDS-Teilnehmerin zum gemeinsamen Mittagessen. Sie sollte nicht der einzige Hingucker an seiner Seite an diesem Tag bleiben.

Melody Haase und Chico bei der Premiere in Berlin. Foto: IMAGO/APress

Lotto-Chico posiert mit Reality-Star

Denn im Verlauf des Abends sollte Chico auf eine Dame treffen, die das Reality-Game schon durchgespielt hat. Die Rede ist von Micaela Schäfer, die TV-Zuschauern bei der ersten Staffel von Germany’s Next Topmodel im Jahr 2006 bereits den Kopf verdreht hat und danach unter anderem im RTL-Dschungelcamp zu sehen war.

Bei der Premiere von „Promis unter Palmen“ erschien das heutige Erotik-Model standesgemäß im knappen Strandoutfit.

Micaela Schäfer bei der Premiere von „Promis unter Palmen“. Foto: IMAGO/Photopress Müller

Und Chico? Der ließ es sich nicht nehmen für seine Instagram-Story mit dem leichtbekleideten Model zu posieren. Die gute Laune ist allen Beteiligten dabei ins Gesicht geschrieben. Und wer nicht mehr darauf warten kann, bis es losgeht mit „Promis unter Palmen“ der kann die erste Folge der neuen Staffel jetzt schon bei „Joyn“ sehen.