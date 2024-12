Lotto-König Chico wieder vergeben? Er öffnet ihre Geschenke schon vor Weihnachten

Glück im Spiel, Pech in der Liebe? Vor einigen Jahren sahnte Lotto-König Chico sage und schreibe zehn Millionen Euro beim Glücksspiel ab! Seitdem ist er ein waschechter Star. Doch in Sachen Beziehung wollte es zuletzt nicht so recht klappen bei dem Dortmunder – doch ist diese Pechsträhne etwa jetzt vorbei?

Kurz nach seinem Lotto-Gewinn war Chico für einige Zeit mit der Polizisten Candice Newgas liiert, führte mit ihr sogar einen gemeinsamen Podcast. Doch das Glück war nicht von langer Dauer. Aktuell geht Kürsat Yildirim, so sein bürgerlicher Name, offiziell solo durch die Welt. Dass er das nicht besonders toll findet, brachte er kürzlich zum Ausdruck. „Es ist wirklich beschissen, Single zu sein“, betonte er in einem Instagram-Video (wir berichteten).

Lotto-König Chico bekommt Parfums zu Weihnachten

Doch ist Chico jetzt etwa wieder in festen Händen? Ein aktueller Clip, welchen er ebenfalls auf seinem Instagram-Profil teilte, feuert die Gerüchteküche an. Dort ist der ehemalige Kranführer zu sehen, wie er einige Parfums auspackt. „Ich habe schon meine Geschenke bekommen“, betont Chico zwei Tage vor Heiligabend.

„Vielen Dank, die Dame“, schreibt er dazu. Wer genau die mysteriöse Dame hingegen ist, lässt Chico völlig offen. Über die Düfte scheint er sich jedenfalls sehr zu freuen. „Wow, vielen, vielen Dank“, zeigt er sich dankbar.

Lotto-Chico: Seine Follower äußern wilde Spekulationen

Und bei seinen Followern sorgt das Video für heiße Spekulationen: „Viele Damen, die Millionärs-Gattinen werden wollen“ und „Bitte keine Polizistin“, scherzen zwei Personen in der Kommentarspalte unter dem Beitrag. „Das muss Liebe sein“, findet eine weitere Followerin. Ob neue Flamme oder weiter Single. Weil Chico zum Fest der Liebe verreisen wird, dürfte er die Feiertage so oder so alleine verbringen.