Lotto-König Chico rüstet Luxus-Apartment auf – drastische Maßnahme hat traurigen Grund

Der 8. Dezember 2024 hat bei Kürsat Yildirim, alias Chico aus Dortmund, Spuren hinterlassen. Während der Lotto-Millionär es sich in einem Wellness-Tempel in Thüringen gut gehen ließ, stiegen zwei Einbrecher in seine neue Wohnung am Phoenix-See ein. Nur einem aufmerksamen Nachbarn war es zu verdanken, dass Chico an diesem Tag nicht seine Bude leergeräumt wurde (mehr dazu hier >>>).

Zuvor hatte der Lotto-Glückspilz in großen Tönen über die Sicherheit seiner Penthouse-Wohnung geschwärmt (hier mehr Details >>>). Doch der Einbruch sollte dem 44-Jährigen zu denken geben. Jetzt hat der Dortmunder drastische Konsequenzen gezogen.

Lotto-Chico mit Ansage an Einbrecher

Für viele Menschen ist es ein furchtbares Gefühl, wenn Einbrecher durch ihre Wohnung gelaufen sind, sich auf der Suche nach Wertgegenständen durch die Schränke gewühlt haben. Manch einer will nur noch raus aus der Wohnung. Anders bei Chico. Der Multimillionär sieht den Einbruch offenbar eher als Herausforderung.

„Ihr wolltet bei Chico einbrechen, jetzt zeig ich es euch. Versucht mal nochmal hier einzubrechen“, gibt sich der neureiche Dortmunder am Donnerstag (30. Januar) in seiner Instagram-Story kämpferisch und zeigt Bilder von der Baustelle in seinem Luxus-Apartment. Die sei eine klare Reaktion auf den Einbruch vor rund zwei Monaten. Beim Thema Sicherheit will der 44-Jährige nichts mehr dem Zufall überlassen. So werden etwa neue Türen und eine neue Alarmanlage eingebaut.

Chico lüftet Kopfkissen

Ein Einbruch lohne sich ohnehin nicht. Wer erwartet, dass Chico irre Bargeld-Summen zu Hause aufbewahre, sehe sich geschnitten. Zum Beweis führt er seine Fans ins Schlafzimmer und hebt sein Kopfkissen hoch. Darunter: nichts. Das schnelle Geld könne man mit einem Einbruch bei ihm also nicht machen.

Neben der Sicherheit wolle Chico in den nächsten Wochen auch noch in neue Elektrik, eine Klimaanlage und neue Jalousien investieren. Denn: „Ich habe vorgenommen noch lange in diesem Penthouse bleiben“, verrät der Dortmunder, der sich sichtlich wohl in seiner Bude fühlt. Da ändert ganz offensichtlich auch ein Einbruch nichts dran.

