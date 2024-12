Lotto-König Chico: Einbrecher in seinem Penthouse! Nachbar reagiert sofort

Der nächste Polizei-Einsatz rund um Lotto-Millionär Chico in Dortmund. Nachdem der 44-Jährige in der vergangenen Woche von einem Mann auf offener Straße angegriffen worden war, sind am Sonntag (8. Dezember) Einbrecher in sein Penthouse eingestiegen.

Ein Nachbar hört verdächtige Geräusche aus Chicos Wohnung am Dortmunder Phoenix-See und rief sofort die Polizei. Die Beamten konnten die beiden Männer auf frischer Tat ertappen. Sie hatten schon reichlich Beute gemacht.

Lotto-Chico Opfer des nächsten Verbrechens

Es sind die Schattenseiten des Ruhms, den sich Chico mittlerweile durch seinen öffentlichen Umgang mit seinem Reichtum mittlerweile verdient hat. Immer wieder hatten seine Fans ihn in der Vergangenheit davor gewarnt. Jetzt ist der Lotto-Glückspilz innerhalb von einer Woche gleich zweimal Opfer eines Verbrechens geworden.

Erst musste er selbst die Polizei Dortmund rufen, als ein wildgewordener Mann auf ihn losging (mehr dazu hier >>>). Am Sonntag sollte ihm ein Nachbar vor Schlimmeren bewahren. Der wählte den Notruf, als er zwei Unbekannte sah, die sich Zutritt zu Chicos Penthouse-Wohnung an der Kohlensiepenstraße verschafften. Nach dessen Notruf rückte die Polizei Dortmund Minuten später an.

Chico überrascht: „Ist mir ein Rätsel“

Die beiden Männer (23 und 29) hatten Schränke durchwühlt und in kurzer Zeit schon ordentlich Beute gemacht, darunter eine Luxus-Uhr und Bargeld. Doch der Coup ging nach hinten los. Die jungen Männer ließen sich widerstandslos festnehmen und landeten hinter Gittern. Die Polizei hat nun die Ermittlungen gegen die beiden Einbrecher aufgenommen.

Der Zeitpunkt des Einbruchs war offenbar gut geplant. Denn Chico selbst war nach eigenen Angaben nicht in Dortmund, sondern gönnte sich eine Auszeit in einer Sauna in Thüringen, wie er der „Bild“ mitteilte. „Ich bin froh, dass die Täter erwischt wurden“, erklärt Chico gegenüber der Zeitung, ist aber verunsichert: „Es ist mir ein Rätsel, wie sie überhaupt ins Haus gekommen sind. Es ist eigentlich sehr gut gesichert, ebenso wie meine Wohnung.“

Die Polizei Dortmund weist im Zusammenhang mit dem Einbruch auf die kostenlose Bürgerberatung zum Schutz vor Einbrüchen hin. Die Experten des Dortmunder Kommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz erreichst du unter: 0231 / 132-7950.