Parookaville enthüllt erste Jubiläums-Headliner für 2025 – Besucher jubeln! „Fett“

Freunde des gepflegten Beats aufgepasst. Das Parookaville hat seine ersten Headliner für das zehnjährige Jubiläum von Deutschlands größtem Elektro-Festival bekanntgegeben.

Darunter sind einige alte Bekannte, die bereits seit Jahren die Atmosphäre beim Parookaville schätzen. Die Veranstalter schwören ihre „Citizens“ aber jetzt schon auf weitere Überraschungen auf dem Gelände des Flughafen Weeze ein.

Parookaville enthüllt dutzende Acts

„Afrojack“, „Hardwell“, „I Hate Models“, „Timmy Trumpet“ oder „W&W“, die Liste der Acts, die das Parookaville am Montag (9. Dezember) veröffentlicht hat, ist lang. Sie dürfen bei der Jubiläums-Ausgabe des Festivals genauso wenig fehlen wie „Steve Aoki“ oder „Oliver Heldens“, die das Parookaville in den letzten Jahren zu dem gemacht haben, was es ist: ein Ort der maximalen Ekstase.

Die Headliner sind deshalb für viele Besucher keine Überraschung. Trotzdem ist die Vorfreude gewaltig. „I Hate Models wird fett“, ist sich ein Elektro-Jünger sicher. „‚Bunt.‘ bestes announcement“, feiert etwa ein anderer die Premiere des deutschen DJs beim Parookaville. „Kein schlechter Anfang“, findet ein weiterer Besucher und hebt zwei Acts hervor: „Besonders gefällt mir, Morten und Mark Knight im Line-up zu sehen.“

Parookaville verspricht Überraschungen

Die ersten 40 Acts seien aber nur der Anfang von zahlreichen Überraschungen, an denen derzeit gefeilt wird, versprechen die Veranstalter. „Mit den ersten vierzig großartigen Acts starten wir jetzt richtig durch: ’10 years Parookaville‘ wird eine einzigartige Experience für uns und unsere Citizens und ein weiterer Meilenstein in der einzigartigen Erfolgsgeschichte unseres Festivals ”, so Parookaville-Geschäftsführer Bernd Dicks.

Der Ticketverkauf hat längst begonnen. Einige Kategorien sind nach Angaben der Veranstalter bereits vergriffen. Allerdings seien vor Weihnachten weiterhin Tickets ab 109 Euro im Ticketshop erhältlich.