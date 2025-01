Wetter in NRW: Jetzt also doch! Experte muss zurückrudern

Viel Schnee hat uns das Wetter in diesem Winter in NRW bislang nicht gebracht. Dabei war der Jahresbeginn durchaus frostig. Doch mittlerweile sind die Temperaturen wieder deutlich über den Gefrierpunkt gestiegen.

Für Ende Januar deutete sich jedoch eine kuriose Wetter-Entwicklung in NRW an. Meteorologe Michael Hoffmann sah durchaus Potenzial dafür, dass der Hochwinter zurückkehren könnte und Schnee bis in tiefe Lagen fallen könnte (mehr dazu hier >>>). Doch mittlerweile haben sich die Vorzeichen geändert.

Wetter in NRW: Von wegen Winter-Rückkehr

Nach Analysen von Michael Hoffmann („wetterprognose-wettervorhersage.de“) müssen wir uns von der Rückkehr des Winterwetters vorerst verabschieden. Stattdessen rücken bis Ende Januar Tiefdruckgebiete Richtung Westeuropa vor. Die bringen nach einer Trockenphase Mitte Januar nicht nur Niederschlag mit sich.

Auch die Temperaturen sollen dauerhaft im positiven Bereich bleiben. Nur in höheren Lagen könnten im Verlauf des Monats hier und da noch ein paar Schneeflocken fallen. Bis Anfang nächster Woche soll es der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) allerdings noch trocken bleiben. Erst am Mittwoch (22. Januar) ist demnach wieder mit Niederschlag zu rechnen.

Wettervorhersage für NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Freitag: 2 bis 6 Grad, nachts -1 bis -5 Grad

Samstag: 3 bis 6 Grad, nachts -1 bis -5 Grad

Sonntag: 2 bis 6 Grad, nachts -1 bis -4 Grad

Ab diesem Tag sollen die Temperaturen dann auch wieder Richtung 10-Grad-Marke wandern. Eine Entwicklung, die sich in der Folge fortsetzen soll. Laut Michael Hoffmann könnten die Werte bis Ende des Monats sogar noch weiter steigen – und zwar sogar in den zweistelligen Bereich.

Keine guten Neuigkeiten also für Winterfreunde in NRW. Doch die kalte Jahreszeit ist noch lange nicht um. Viele hoffen, dass uns das Wetter in den Folgemonaten noch ein paar winterliche Tage beschert.