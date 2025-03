Wetter in NRW: Plötzlich Schnee! Phänomen lässt Experten aufhorchen

Bei der aktuellen Wetter-Lage in NRW ist es eigentlich kaum zu glauben. Doch in der zweiten März-Woche droht tatsächlich Schnee in Teilen des Landes!

Und das, obwohl das Thermometer am Wochenende in NRW die 20-Grad-Marke knackt. Dabei können Wetter-Freunde sich noch über ein ganz besonderes Spektakel freuen.

Wetter in NRW: Experte kündigt Phänomen an

Und das hängt zusammen mit einer „strammen Südwestströmung“, wie Dominik Jung am Freitag (7. März) erklärt. Mit den für diese Jahreszeit extrem warmen Luftmassen kommt noch etwas anderes zu uns gezogen. Die Rede ist vom Sahara-Staub, der sich nach Angaben des Wetter-Experten zum Wochenende in NRW breitmacht.

Wer sich über einen leicht getrübten Himmel wundert, der weiß nun welches Phänomen dahintersteckt. Was den Diplom-Meteorologen besonders begeistert: „Beim Sonnenaufgang und -untergang gibt es richtig schöne farbige Spiele.“ Laut Dominik Jung können wir uns noch bis Sonntag (9. März) können an dem Phänomen erfreuen. Danach dreht sich das Wetter komplett!

Plötzlich Schnee in NRW

Denn mit Beginn der kommenden Woche strömen langsam, aber sicher, kalte Luftmassen aus dem Norden nach NRW. Die lassen die Temperaturen schon am Montag um rund 5 Grad sinken. Am Dienstag fallen die Werte dann unter die 10-Grad-Marke, bevor das Thermometer am Mittwoch nur noch mit Mühe in den positiven Bereich klettern.

„Was für ein Absturz. Den wird man wirklich so richtig merken“, fast Dominik Jung („wetter.net„) nach den frühlingshaften Temperaturen am Wochenende zusammen. In mittleren und höheren Bergland drohen leichte Schneeschauer, „hier und da sogar bis in tiefe Lagen“, so der Wetter-Experte.

In den Tagen danach steigen die Werte dann wieder langsam an. Am Wochenende könnte es dann sogar wieder zweistellige Temperaturen geben. Dabei soll es weitgehend trocken bleiben. Das große Schmuddel-Wetter bleibt also in NRW vorerst aus.