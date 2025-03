Lidl-Wahnsinn in NRW! Kunden stehen zwei Stunden Schlange – für besonderes Angebot

Riesen-Andrang vor der Coens-Galerie in Grevenbroich. Wegen einer besonderen Lidl-Aktion herrschte vor dem Einkaufszentrum im Südwesten von NRW nach Angaben der „Rheinischen Post“ am Donnerstag (6. März) Ausnahmezustand.

Der Discounter eröffnete an diesem Tag ein Outlet. Lidl-Kunden aus ganz NRW strömten nach Grevenbroich, um das ein oder andere Schnäppchen zu machen. Nach Angaben der Zeitung warteten die Kunden bis zu zwei Stunden in der Schlange, um als eine der ersten in das Lidl-Outlet zu kommen. Was dich erwartet und wann das Outlet eröffnet, erfährst du hier.

Lidl lockt mit Schnäppchen-Angeboten nach NRW

Bis zu 60 Prozent Preisnachlass und palettenweise Waren, die es in den anderen Lidl-Filialen nicht mehr zu kaufen gibt – der Discounter lockte im Vorfeld mit großen Versprechen nach Grevenbroich. Es handelte sich nach Lidl-Angaben um Restbestände von Aktionsware und Saisonartikeln.

++ Wetter in NRW: Polar-Peitsche schlägt zu! „Schon ungewöhnlich“ ++

Nach Angaben der „RP“ handelt es sich dabei überwiegend um Produkte aus dem Non-Food-Bereich, dazu zählen unter anderem zur Saison passende Produkte wie etwa Gartengeräte oder auch Werkzeuge oder auch Sonnencreme aus dem vergangenen Jahr. Doch zum Verkauf stehen auch übrig gebliebene Lebensmittel mit zum Teil kurzer Mindesthaltbarkeit, wie etwas Lebkuchen und Leuchtsterne aus dem Weihnachtsgeschäft.

++ „Fort Fun“ in NRW: Kurz vor Saisonbeginn erfahren es die Besucher ++

Kann die Lidl-Ware umgetauscht werden?

Was Kunden dringend wissen sollten: Die Ware aus dem Lidl-Outlet ist vom Umtausch ausgeschlossen. Wer zuschlägt, sollte also ganz sicher sein, dass er das Produkt in der Menge auch wirklich will. Weil es sich um Restbestände handelt, ist das Angebot auch nicht täglich gleich, sondern variiert. Frei nach dem Motto: Was weg ist, ist weg. Lidl verspricht aber, dass an den Verkaufstagen immer wieder für Nachschub gesorgt werde.

Mehr Themen:

Das Lidl-Outlet öffnet immer an drei aufeinanderfolgenden Tagen:

6. bis 8. März

3. bis 5. April

8. bis 10. Mai

Donnerstags und freitags soll das Outlet zwischen 13 und 20 Uhr öffnen, samstags von 10 bis 16 Uhr.