„Fort Fun“ in NRW: Kurz vor Saisonbeginn erfahren es die Besucher

Lange hat man drauf gewartet, endlich ist es wieder so weit – Das „Fort Fun“ in NRW öffnet wieder seine Türen. Mit dem Beginn der neuen Saison hat der Freizeitpark auch eine ganz besondere Ankündigung, denn die Besucher können sich auf eine brandneue Attraktion freuen.

Der saisonale Freizeitpark in Bestwig ist ein besonders beliebtes Ausflugsziel in NRW. Wie das Fort Fun selbst berichtet, hat der Freizeitpark in der Saison 2024 sogar über 300.000 Besucher empfangen. Damit gibt man sich jedoch nicht zufrieden und will den Gästen in der bevorstehenden Saison einen noch imposanteren Aufenthalt im „Fort Fun“ in NRW bieten.

Fort Fun in NRW: Bauarbeiten sollen mit Saisonstart abgeschlossen sein

Nach einer endlos wirkenden Winterpause öffnet das Fort Fun bald wieder seine Türen. Kurz vor Ostern, am 12. April, empfängt das Fort Fun in NRW wieder Besucher. Jedoch steht bis dahin noch einiges an, denn der Freizeitpark in Bestwig hat noch eine ganz besondere Überraschung für die Gäste.

+++ Hund kommt ins Tierheim in NRW – zwei Monate später ist er nicht wiederzuerkennen +++

Momentan sind in dem Freizeitpark die Bauarbeiten im vollen Gange. In der kommenden Saison können sich die Besucher nämlich über eine neue Attraktion im Fort Fun in NRW feiern. Bis zum Saisonstart am 12. April sollen alle Bauarbeiten abgeschlossen werden, wie „Ruhr24“ berichtet.

Die Gäste können auf die neue Attraktion „Großer Adlers freier Flug“ gespannt sein. Auf der Website von Fort Fun in NRW verspricht der Freizeitpark, dass die Attraktion „für Bauchkribbeln und Nervenkitzel“ sorgen soll. Die zwölf Meter hohe Schaukel soll bei den Besuchern „das Gefühl von Freiheit“ erwecken.

+++ NRW: Tanja möchte noch einmal nach Hause – kurz danach passiert es +++

Attraktion ab 90 Zentimeter fahrbar

Neben dem Adrenalin-Kick, der die Besucher auf der XXL-Schaukel erwarten soll, betont der Freizeitpark insbesondere die einzigartige Thematisierung des Fahrgeschäfts. Wie der Name „Großer Adlers freier Flug“ schon erahnen lässt, wurde die Attraktion im Stil eines Adlers gestaltet. Dazu verrät das Fort Fun in NRW, dass Besucher auf der Schaukel auf „viele bekannte Gesichter aus den Yakari Geschichten treffen“ werden.

Mehr Themen:

Trotz einer Fahrt voller Aufregung und Nervenkitzel ist die XXL-Schaukel etwas für die ganze Familie. Kinder ab einer Körpergröße von 90 Zentimetern dürfen den „Großen Adler“ mit einer Begleitperson nutzen. Ab einer Größe von 1,20 Meter ist auch eine Nutzung ohne Begleitung erlaubt, wie „Ruhr24“ berichtet.