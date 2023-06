Wetter in NRW: Mückenplage im Anmarsch – Experte hat kuriosen Tipp

Das wechselhafte Wetter zwischen Temperaturen um die 30-Grad-Marke und Abkühlung durch Gewitter und reichlich Regen scheint perfekt für Mücken zu sein. Innerhalb kürzester Zeit vermehren sich die nervigen Plagegeister.

In NRW könnte jetzt sogar eine regelrechte Mückenplage im Anmarsch sein. Doch wie schützt man sich am besten vor fiesen Stichen der lästigen Insekten?

Wetter in NRW: Das hilft gegen Mückenplage

Am liebsten möchte man doch erst gar nicht über dieses Thema nachdenken müssen – aber daraus wird nichts. „Was will man machen, man muss sich damit auseinandersetzen“, stellte Dr. Burkard Bauer, Experte für Parasitologie und Tropenveterinärmedizin an der Freien Universität Berlin im Gespräch mit unserer Redaktion klar.

In Sachen mückenfreie Wohnung lässt sich schnell handeln – ein einfaches Gitter vor Fenster und Türen ermöglicht es den fliegenden Tierchen nicht mehr ins Innere zu gelangen. Doch wie sieht es um den Schutz am eigenen Körper aus?

Wetter in NRW: Experte mit kuriosem Tipp

Immer wieder würden es laut des Experten Produkte auf den Markt schaffen, die uns vor Stichen schützen beziehungsweise den Juckreiz mindern sollen. Kurze Zeit später verschwinden sie wieder, weil sie im Test durchfallen. Doch Dr. Bauer hat einen ganz besonderen Tipp auf Lager.

„Ich selber nehme ein Spray, das bei Pferden eingesetzt wird“, verriet der Fachmann. Die Vierbeiner hätten ohnehin eine äußerst empfindliche Haut, sodass das Spray auch Menschen nicht schaden könne. Das Produkt scheint sogar ein regelrechter Allrounder zu sein: „Wenn man das aufträgt, hat es eine sehr gute Wirksamkeit gegen alles was sticht!“

Wetter in NRW: Spray für Pferde macht Hoffnung

Das Produkt sei nicht nur persönlich von Dr. Bauer abgesegnet, sondern wurde auch klinisch getestet. Aus eigener Erfahrung kann der Experte aber verraten, dass es auch insbesondere bei Stichen von Bremsen anschlägt, bei denen andere Mittelchen versagen: „Die Stiche sind ja besonders schmerzhaft.“ Mit dem Spray für Pferde dürfte also einem schmerzfreien Sommer trotz Mücken nichts mehr im Wege stehen!