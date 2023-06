Die Schwüle hat sich in den letzten Tagen hochgeschaukelt, jetzt entlädt sie sich auf krachende Art und Weise: Sturmtief „Lambert“ fegt am Donnerstag (22. Juni) aus südwestlicher Richtung über Deutschland hinweg und soll die erste, heftige Unwetterfront dieses Sommers mit sich bringen.

Starkregen, Orkanböen, Gewitter, Hagel – alles soll mit dabei sein. In NRW soll das Wetter bereits am frühen Nachmittag umschlagen. Dann werden die ersten dunklen Wolken erwartet.

Wir halten dich über alle wichtigen Entwicklungen rund um die Unwetter-Lage in NWR auf dem Laufenden.

Wetter in NRW: Krachendes Unwetter durch Sturmtief „Lambert“

13.34 Uhr: Städte wie Bochum, Duisburg, Gelsenkirchen und Oberhausen warnen ihre Bürgerinnen und Bürger bereits vor dem Unwetter. „Meidet zum Schutz vor möglichen Blitzeinschlägen, abbrechenden Ästen oder umstürzenden Bäumen Spielplätze, Parks, Wälder, Friedhöfe und andere Grünanlagen wie Kleingärten“, mahnt etwa die Stadt Bochum.

Weiter: „Bleibt nach Möglichkeit Zuhause. Schließt Türen und Fenster. Fahrzeuge nach Möglichkeit nicht unter Bäume parken.“

13.20 Uhr: Es geht los, die Wolkenfront ist da. Die ersten Regentropfen fallen herab.

13.08 Uhr: Pünktlich zum Beginn der Sommerferien könnte das Unwetter in NRW für einiges an Verkehrschaos sorgen. Die Deutsche Bahn kündigte bereits auf Twitter an, dass es zu Verkehrseinschränkungen kommen könne. Laut WDR sei das Unternehmen „vorbereitet, auf mögliche Unwetterschäden so schnell wie möglich reagieren zu können.“

Die Polizei Duisburg warnte alle Autofahrer auf den NRW-Straßen: „Bei starkem Regen und Gewitter sollte man vorsichtig und umsichtig fahren, um die Sicherheit zu gewährleisten

12.38 Uhr: Der deutsche Wetterdienst hat für ganz NRW Unwetterwarnungen ausgesprochen – besonders die westliche Hälfte soll sich bereit machen. Es gilt die Warnstufe 3 von 4 – angesetzt bis 0 Uhr in der Nacht auf Freitag (23. Juni).

„Lokal kann es dabei zu heftigem Starkregen mit Mengen um 40 l/qm in kurzer Zeit, stürmischen Böen um 70 km/h (Bft 8) und Hagel mit Korngrößen bis 2 cm kommen“, warnt der DWD. „Regional ist auch mehrstündiger heftiger bzw. extrem heftiger Starkregen mit Mengen zwischen 40 und 70, punktuell um 90 l/qm in 3-6 Stunden möglich. In der Nacht zum Freitag nimmt die Unwettergefahr von Westen her langsam ab.

Auch das Ahrtal, das durch die Flut-Katastrophe im Juli vor zwei Jahren traurige Berühmtheit erlangte, liegt im Warngebiet.

11.32 Uhr: Auch wenn das Ruhrgebiet womöglich nur Ausläufer von „Lambert“ abbekommt, müsse man sich in Essen, Bochum & Co. mindestens auf heftige Regengüsse einstellen – die stellenweise auch Hochwassergefahr bedeuten könnten. „Man muss höllisch aufpassen und sich nicht morgens von vollgelaufenen Straßen oder Kellern überraschen lassen“, warnt der Experte im Gespräch mit DER WESTEN.

10.54 Uhr: Diplom-Meteorologe Dominik Jung warnt im Rahmen seiner Vorhersage auf „Wetter.net“ bereits: „Dunkle Wolken über Deutschland! Es droht eine schwere Gewitterlage in weiten Teilen des Landes. Und die könnte sehr gefährlich sein. Es wird knallen!“ NRW müsse sich laut Jung am Nachmittag Blitz und Donner stellen: „In Teilen von NRW wird es stellenweise ordentlich krachen.“ Sogar von möglichen Tornados ist die Rede.